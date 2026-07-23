“Vette di Pace” su Rai Radio 1, venerdì l’evento sarà presentato in diretta nazionale

Rai Radio 1 farà conoscere al suo pubblico “Vette di Pace – Festa della Montagna”, l’iniziativa in programma a Gualdo Tadino venerdì 31 luglio.

Domani, 24 luglio, alle 12.40, la vicesindaco e assessore all’Ambiente Paola Gramaccia sarà ospite in diretta del programma “Italia in diretta” per presentare la manifestazione agli ascoltatori dell’emittente nazionale.Error, no group ID set! Check your syntax!

Nel corso dell’intervista verrà illustrato il programma della giornata, che prenderà il via dall’Eremo di Serrasanta per poi proseguire con la passeggiata fino all’Omo de Sasso, la celebrazione eucaristica e il concerto conclusivo della Corale Santa Cecilia di Nocera Umbra.

“Vette di Pace – Festa della Montagna” propone un percorso che mette insieme spiritualità francescana, valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio naturalistico di Gualdo Tadino, con l’obiettivo di promuovere uno dei luoghi più belli del territorio.

La diretta su Rai Radio 1 rappresenta quindi un’importante occasione di promozione per la città, che potrà presentare a un pubblico italiano le proprie montagne e le iniziative organizzate per la manifestazione.

“Italia in diretta” è il contenitore estivo di Rai Radio 1, in onda dal lunedì al venerdì dalle 10.05 alle 13, dedicato all’attualità, all’informazione e agli approfondimenti, con spazi riservati anche agli eventi e alle iniziative che valorizzano i territori italiani.Error, no group ID set! Check your syntax!

Di “opportunità straordinaria” e “riconoscimento importante per la nostra città e il territorio” ha parlato Maria Paola Gramaccia. La vicesindaco, nel ringraziare la redazione del programma, ha evidenziato che il racconto della manifestazione servirà a “portare all’attenzione di tutta Italia la qualità e il valore delle iniziative che la nostra amministrazione sta costruendo con impegno e passione.”

“Eventi come questo nascono da un lavoro di squadra che unisce istituzioni, realtà ecclesiastiche, associazioni locali e cittadinanza, con l’obiettivo di valorizzare le nostre eccellenze ambientali, spirituali, culturali e musicali in una cornice di qualità sempre più riconosciuta anche fuori dai confini regionali” – ha detto, specificando come il lavoro fatto per promuovere il territorio stia andando oltre i confini dell’Umbria.

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