Venerdì 24 luglio il Memorial Sciolino di Porta San Martino chiude il Trofeo dei Quartieri

Venerdì 24 luglio torna, per l’undicesima edizione, il Memorial Sciolino.

Le gare di tiro con arco e fionda rientrano nell’ormai canonico Trofeo dei Quartieri che si disputa tra le quattro Porte durante il periodo estivo. Error, no group ID set! Check your syntax!

Organizzato da Porta di San Martino, l’evento ha anche l’obiettivo di ricordare Sandro Teodori, per tutti “Sciolino“, priore della porta giallorossa tra fine anni Novanta e inizio Duemila e figura di spicco della gualdesità e del mondo dei Giochi de le Porte.

Il tutto si svolgerà presso il Centro di Aggregazione – Stalla di Porta San Martino dalle ore 18 e vedrà confrontarsi arcieri e fiondatori delle quattro Porte. Prevista anche la possibilità di cenare in loco per partecipanti e non alla manifestazione.Error, no group ID set! Check your syntax!

Il Memorial Sciolino chiuderà il programma del Trofeo dei Quartieri. Il prossimo appuntamento sarà quello consueto del 17 agosto con il Trofeo Andrea Cardinali in Piazza Martiri. Error, no group ID set! Check your syntax!