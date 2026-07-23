A Sigillo venerdì 31 luglio la presentazione del nuovo libro di Marcello Paci “Il viaggio”

Venerdì 31 luglio alle ore 18, presso la chiesa di San Giuseppe di Sigillo, si terrà la presentazione del libro “Il viaggio”, scritto dal dottor Marcello Paci.

L’opera è ambientata nell’autunno del 1943 e racconta il ritorno da Roma verso Sigillo, lungo la via consolare Flaminia. Error, no group ID set! Check your syntax!

Prendendo spunto da un episodio reale vissuto dal padre dell’autore, il racconto intreccia memoria e immaginazione, storia e paesaggio, narrando un lungo percorso compiuto in gran parte a piedi attraverso i centri minori del Lazio e le città e la natura dell’Umbria.

La stessa via Flaminia assume un ruolo centrale, diventando protagonista insieme agli uomini e scenario di un percorso di crescita e maturazione.Error, no group ID set! Check your syntax!

Nel corso dell’incontro il professor Vincenzo Ambrogi dialogherà con l’autore, mentre alcune letture tratte dal volume saranno affidate a Valter Romagnoli.

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