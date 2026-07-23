Il Giro dell’Umbria 2026 parla gualdese, via con oltre cento atleti e subito podio per Flavio Comodi

È scattato il Giro dell’Umbria 2026, la manifestazione ciclistica ideata da Enrico Bianchi insieme a Leonardo Presta e Leonardo Barbetti, con la collaborazione di Chiara Volpi, Mara Falcinelli ed Elisa Montanari.

Dopo la presentazione ufficiale di lunedì 20 luglio nella Sala consiliare della Provincia di Terni, ieri la corsa è entrata nel vivo con il prologo inaugurale disputato nel capoluogo ternano.Error, no group ID set! Check your syntax!

Oltre cento atleti provenienti da tutta Italia si sono sfidati per conquistare le prime maglie di categoria, dando il via a un’edizione che si preannuncia particolarmente combattuta.

Tra i protagonisti c’è anche una nutrita rappresentanza di Gualdo Tadino. Al via figurano infatti Valter Comodi del Gs Avis Gualdo Tadino, reduce dalla conquista della maglia tricolore, e i portacolori della MC2 Bike Mirco Menichini, Flavio Comodi, Claudio Santioni e Fausto Belardi.Error, no group ID set! Check your syntax!

Il miglior risultato della prima giornata è arrivato proprio da Flavio Comodi, che ha conquistato il terzo posto di categoria nel prologo inaugurale, iniziando nel migliore dei modi la sua partecipazione alla corsa.

La manifestazione aveva preso il via ufficialmente lunedì con la conferenza stampa alla presenza del vicepresidente della Provincia di Terni Francesco Maria Ferranti, del vicesindaco di Terni Paolo Tagliavento, del consigliere regionale Filipponi e dei rappresentanti della Federazione Ciclistica Italiana, Roberto Cocchieri, e dello Csen, Fabrizio Paffarni. Il presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti, attualmente all’estero, ha portato il proprio saluto attraverso un videomessaggio. Error, no group ID set! Check your syntax!