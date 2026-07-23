Prove di carico sui nuovi viadotti di Casacastalda, in autunno l’apertura a 4 corsie

Anas ha eseguito le prove di carico sui due nuovi viadotti realizzati nell’ambito dei lavori di raddoppio a quattro corsie della strada statale 318 “di Valfabbrica” (la Perugia-Ancona) tra Valfabbrica e Casacastalda.

Le prove sono state effettuate con l’impiego di 12 mezzi pesanti, ciascuno di massa complessiva pari a circa 50 tonnellate, in tre diverse configurazioni. I dati raccolti circa la risposta della struttura saranno utilizzati nell’ambito delle procedure di collaudo delle opere.

I viadotti sono costituiti da un impalcato a struttura mista acciaio–calcestruzzo armato. Il viadotto “Tre Vescovi” è lungo 129 metri mentre il viadotto “Calvario” è lungo 60 metri.







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I lavori di raddoppio a quattro corsie, per un investimento complessivo di 135 milioni di euro, consistono nella realizzazione della seconda carreggiata, affiancata a quella già esistente e aperta al traffico nel 2016 in variante al vecchio tracciato della statale.

Il tratto da raddoppiare è lungo circa 3 km di cui 2,4 km in galleria: la galleria “Casacastalda”, lunga 1.545 m, e la galleria “Picchiarella”, lunga 874 metri.

Nel mese di agosto il traffico sarà spostato sulla nuova carreggiata realizzata per consentire l’adeguamento della carreggiata esistente. L’ultimazione dei lavori e l’apertura al traffico a quattro corsie è prevista in autunno.

