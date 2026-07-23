108 anni e un grazie a medici e infermieri, Ernesto ha spento le candeline all’ospedale di Branca

Un compleanno decisamente fuori dal comune quello festeggiato ieri mattina all’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino, dove Ernesto Costantini ha spento 108 candeline, circondato dal personale del reparto di Medicina nel quale è ricoverato da alcuni giorni.

Il signor Costantini ha voluto condividere questo importante traguardo con medici, infermieri e operatori sanitari, ringraziandoli per le cure ricevute e per l’affetto dimostrato durante la degenza. Le sue condizioni di salute sono buone e le dimissioni sono previste a breve.

Nato ad Assisi il 23 luglio 1918, Ernesto Costantini risiede a Branca, nel comune di Gubbio. Di umili origini, ha vissuto gli anni della Seconda guerra mondiale e ha lavorato per gran parte della sua vita come operaio nel settore agricolo. Tra le sue passioni non sono mai mancate la lettura e l’informazione.

Oggi può contare sull’affetto di una famiglia numerosa: 9 nipoti, 10 pronipoti e 13 trisnipoti, che continuano a essergli vicini in questo straordinario percorso di vita.

La direzione del presidio ospedaliero e tutto il personale del reparto di Medicina hanno rivolto i loro auguri a Ernesto Costantini, ringraziandolo per il gesto di aver voluto condividere con loro un compleanno così speciale.