Guardia di Finanza, Nocera Umbra saluta il capitano Petrucci e dà il benvenuto al nuovo comandante Bianco

Il sindaco di Nocera Umbra Virginio Caparvi ha ricevuto nei giorni scorsi in municipio il capitano della Guardia di Finanza di Foligno Antonio Petrucci in occasione della visita di commiato prima del suo trasferimento al Comando Regionale dell’Umbria.

L’incontro è stata anche l’occasione per salutare il nuovo comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Foligno, il tenente Luigi Bianco, che subentra alla guida del reparto.

Nel corso del colloquio il sindaco ha ringraziato il capitano Petrucci per il lavoro svolto negli anni alla guida della Compagnia di Foligno, sottolineandone la professionalità, il senso delle istituzioni e la costante disponibilità dimostrata nel rapporto con il Comune e con le altre autorità del territorio.

Al tenente Luigi Bianco, invece, Caparvi ha rivolto gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, esprimendo l’auspicio che il rapporto tra il Comune di Nocera Umbra e la Guardia di Finanza possa proseguire nel segno della collaborazione istituzionale nell’interesse della legalità, della sicurezza e della tutela della comunità.

Al termine dell’incontro il primo cittadino ha rinnovato al capitano Petrucci gli auguri i più sentiti auguri per il prestigioso incarico che lo attende, ringraziandolo ancora per l’impegno e la dedizione dimostrati durante il suo servizio sul territorio.