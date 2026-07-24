Omaggio a Francesco della Corale Santa Cecilia, sabato appuntamento alla Pinacoteca di Nocera Umbra

La Corale Santa Cecilia di Nocera Umbra sabato 25 luglio, alle 21.15 terrà il concerto “Laudiam con gran fervore – Omaggio a San Francesco d’Assisi”, organizzato in occasione dell’ottavo centenario della morte del Santo di Assisi. L’appuntamento si terrà nella Pinacoteca di Nocera Umbra.

Diretta dal maestro Simone Marcelli, con Oreste Calabria al pianoforte, la formazione proporrà un programma dedicato alla figura di San Francesco attraverso brani ispirati alla sua spiritualità e al suo messaggio.

L’iniziativa sarà il primo appuntamento di un progetto che proseguirà venerdì 31 luglio all’Eremo di Serrasanta di Gualdo Tadino nell’ambito della manifestazione “Vette di Pace”, dove lo stesso concerto verrà eseguito al tramonto.

Il concerto è realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno e con il patrocinio del Comune di Nocera Umbra, della Regione Umbria e di Arcum.

Con questo doppio appuntamento la Corale Santa Cecilia celebra l’ottavo centenario della morte di San Francesco, unendo due luoghi particolarmente significativi del territorio quali la Pinacoteca di Nocera Umbra e l’Eremo di Serrasanta.