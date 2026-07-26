Nuova auto per la Croce Rossa di Gualdo Tadino e Nocera Umbra per il trasporto di persone fragili

La Croce Rossa Italiana di Gualdo Tadino e Nocera Umbra può contare su un nuovo mezzo destinato ai servizi di trasporto sociale e sanitario.

La consegna ufficiale della Dacia Jogger è avvenuta sabato mattina in piazza Martiri della Libertà, a Gualdo Tadino, nell’ambito del progetto “Muoversi & non Solo”, realizzato con il supporto di Eventi Sociali, delle amministrazioni comunali di Gualdo Tadino e Nocera Umbra e delle aziende del territorio che hanno sostenuto l’iniziativa.

L’autovettura sarà impiegata per accompagnare le persone più fragili nelle attività quotidiane e negli spostamenti sanitari, dalla spesa alle visite mediche, fino ai trasporti per terapie salvavita come chemioterapia, radioterapia e dialisi, negli ospedali umbri e, quando necessario, anche fuori regione.

Il progetto era stato avviato nel mese di aprile con l’obiettivo di potenziare un servizio sempre più richiesto dalla popolazione.

“Un grande grazie a tutte le attività sponsor che ci hanno permesso di realizzare questo progetto molto importante per noi in tempi rapidi. Siamo ogni giorno vicini a chi è più in difficoltà nel territorio e, con l’aumento delle richieste quotidiane, questo mezzo andrà ad aiutare molte persone“, ha dichiarato il presidente della Croce Rossa di Gualdo Tadino e Nocera Umbra Roberto Gelosia.

Gelosia ha ricordato anche il precedente veicolo ricevuto nel 2020 grazie allo stesso progetto: “Ringraziamo Eventi Sociali per questo secondo progetto ricevuto perché il Fiat Doblò realizzato nel 2020, ad oggi ha già percorso oltre 250.000 chilometri e ogni giorno migliora la vita delle persone più vulnerabili. Garantiamo servizi di trasporti sanitari e terapie salvavita come chemioterapie, radioterapie e dialisi, protezione civile, servizi sociali, manifestazioni sportive, culturali, feste, sagre e 18 ragazzi con varie disabilità del Progetto Abili Speciali possono partecipare ad attività ricreative e formative come quella del teatro e molte altre“.

Il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato a questo grande sforzo comunitario per la realizzazione di questa nuova auto, perché è un progetto importante e soprattutto utile e che è stato realizzato velocemente. Quando i risultati sono concreti è giusto dargli visibilità e attenzione“.

Sulla stessa linea il sindaco di Nocera Umbra Virginio Caparvi: “Le nostre sono delle comunità unite, perché giornate come queste dimostrano la capacità di fare rete per continuare ad aiutare gli ultimi“.

Alla cerimonia era presente anche il presidente della Croce Rossa Italiana Umbria, Mirco Pallotti, che ha ringraziato sponsor e istituzioni: “Oltre alle aziende sponsor e le istituzioni, la nostra gratitudine va ad Eventi Sociali che ormai in Umbria è un partner affidabile per le necessità delle nostre associazioni e complimenti ai volontari del comitato di Gualdo Tadino e Nocera Umbra per la capacità di supportare ogni giorno le varie necessità della popolazione dal sociale, al sanitario alla protezione civile e molto altro“.

Oltre a mettere a disposizione il veicolo, Eventi Sociali si farà carico per i prossimi cinque anni delle spese di gestione, comprese manutenzione, assicurazione, bollo e cambio degli pneumatici estivi e invernali.

La mattinata si è conclusa con il taglio del nastro, la consegna delle pergamene di ringraziamento alle aziende sponsor e con l'”Aperitivo della Gratitudine”, organizzato dalla Croce Rossa per condividere con volontari, istituzioni e sostenitori il risultato raggiunto.