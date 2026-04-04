Gualdo Tadino e Nocera Umbra si mobilitano per un nuovo mezzo per la Croce Rossa, al via la raccolta fondi

259.000 chilometri. È il numero che racconta meglio di qualsiasi parola perché la Croce Rossa di Gualdo Tadino abbia bisogno di un nuovo mezzo.

Quel numero è impresso sul contachilometri del Fiat Doblò attualmente in servizio dopo sei anni di trasporti sanitari e sociali tra Gualdo Tadino, Nocera Umbra e diverse strutture sanitarie.

Per rimpiazzarlo il Comitato Croce Rossa di Gualdo Tadino ha aderito nuovamente al progetto “Muoversi & non solo” di Eventi Sociali Srl, che già nel 2019 aveva permesso l’acquisto del Doblò.

L’iniziativa è stata presentata ufficialmente nella sala consiliare del municipio gualdese alla presenza dei sindaci Massimiliano Presciutti di Gualdo Tadino e Virginio Caparvi di Nocera Umbra, del presidente del Comitato Roberto Gelosia, del vicepresidente regionale della Croce Rossa Fabrizio Comodini e dei rappresentanti di Eventi Sociali Srl Luca Biagiotti, Laura Pesciarelli e Michele Laurenzi.

I numeri del 2025 parlano del coinvolgimento di 70 volontari, oltre 15mila servizi, più di tremila persone fragili accompagnate.

Tra i servizi più delicati vi è quello quotidiano a favore dei ragazzi con disabilità residenti tra Gualdo Tadino e Nocera Umbra, portati alle strutture sanitarie di Foligno per le cure necessarie, un’attività che coinvolge almeno 18 persone all’interno del programma Abili Speciali, con richieste in costante aumento.

“Il dato più importante non sono i chilometri, bensì le migliaia di servizi erogati e le tante famiglie aiutate — ha ricordato Luca Biagiotti, direttore commerciale di Eventi Sociali — Questo Comitato ha un’anima e una sensibilità particolari, prendendosi cura da anni di molti ragazzi come quelli della compagnia teatrale Abili Speciali”.

Il nuovo mezzo sarà una Dacia Jogger station wagon a cinque posti. Il modello di finanziamento si basa sulle sponsorizzazioni etiche da parte di aziende locali: chi aderisce avrà il proprio logo sulla carrozzeria del veicolo, un aiuto che contribuirà a coprire non solo il costo di acquisto ma anche quelli di gestione per cinque anni, come la manutenzione ordinaria e quella straordinaria, il cambio gomme, il bollo e le assicurazioni tra cui la Kasko.

“Andremo a coinvolgere le attività produttive che, attraverso il loro sostegno, aiuteranno le persone più fragili — ha spiegato Michele Laurenzi, responsabile di Eventi Sociali — Il vantaggio per il Comitato non è da poco: per i prossimi cinque anni tutti i costi saranno coperti, permettendo alla Croce Rossa di concentrarsi esclusivamente sul supporto alle persone vulnerabili”.

L’iniziativa sarà illustrata alle aziende locali da Laura Pesciarelli, responsabile del progetto: “Le imprese avranno la possibilità di essere parte integrante di un‘iniziativa sociale concreta per Gualdo Tadino e Nocera Umbra”.

“Il mezzo verrà utilizzato per molti servizi, ma soprattutto il trasporto di ragazzi disabili verso i centri diurni di Foligno – ha commentato il presidente del Comitato di Gualdo Tadino Roberto Gelosia – Questa nuova automobile ci aiuterà a non lasciare mai nessuno indietro quando gli altri veicoli sono già impegnati.”

Il sindaco Presciutti ha parlato di “grande fortuna” nell’avere sul territorio un Comitato preso ad esempio su scala regionale, come ha ricordato nel suo intervento anche il vicepresidente regionale della Cri, Fabrizio Comodini: “Questo gruppo unito rende la nostra comunità più ricca – ha detto il primo cittadino gualdese – Presentare questo progetto il giorno del Venerdì Santo, in un contesto mondiale complesso, lancia un messaggio potente: si può convivere bene occupandosi di chi è più in difficoltà”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di Nocera Umbra Virginio Caparvi: “I bisogni sociali e le fragilità dei nuclei familiari sono in costante aumento. La buona volontà non basta, servono i mezzi: questa unione di intenti tra pubblico, privato e terzo settore fa davvero la differenza”.