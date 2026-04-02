Gualdo Tadino, stasera la Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo. Diretta Gualdo News su Facebook e YouTube

Stasera, venerdì 3 aprile alle 20.30, a Gualdo Tadino torna la Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo, processione solenne che da oltre settecento anni la sera del Venerdì Santo percorre le vie della città con oltre duecento figuranti.

Il corteo penitenziale muoverà da via Bersaglieri e percorrerà il centro storico attraverso quattordici quadri viventi che raccontano le fasi della Via Crucis, dalla cattura, al processo, all’ascesa al Calvario, annunciati dal suono della “battistrangola” percossa da un gruppo di incappucciati.

A chiudere la processione il simulacro del Cristo Morto del XVIII secolo, trasportato dalla Confraternita della Santissima Trinità secondo l’antica tradizione, seguito dalla statua della Madonna Addolorata e dal popolo dei fedeli.

Intorno alle 22, in piazza Mazzini, verrà rappresentata la crocifissione di Gesù con il “Lamento di Maria“, tratto dal Laudario Lirico di Ruggero Guerrieri, in un’atmosfera di luci e penombre.

L’edizione 2026 porta con sé una novità: per la prima volta la scena finale in piazza Mazzini non sarà affidata a voci fuori campo, ma a una interpretazione teatrale dal vivo. Il Laudario è stato tradotto in italiano e adattato in copione, con attori che daranno voce e corpo direttamente ai personaggi, cambiando il registro espressivo della serata.

Le radici della Sacra Rappresentazione affondano nel Medioevo, quando le Confraternite gualdesi, vestite di sacchi con cappuccio, salmodiavano lungo le vie della città. Oggi quell’antico spirito rivive grazie al coinvolgimento volontario di centinaia di cittadini.

Gualdo News trasmetterà l’evento in diretta sui propri canali Facebook e YouTube.