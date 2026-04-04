Addio a Carlo Bianchi: se ne va “Carletto il macellaio”, una vita di sorrisi e gualdesità

“Le salsicce con l’osso o senza?” Bastava questa battuta, pronunciata con quell’ironia contagiosa e la risposta sempre pronta, per farsi riconoscere.

Era un forestiero, originario di Roma, ma è stato gualdese a tutti gli effetti per oltre 40 anni, uno di quelli a cui la “gualdesità” circolava davvero nelle vene.

Ci lascia all’età di 65 anni Carlo Bianchi, per tutti semplicemente “Carletto il macellaio”.

Arrivato nella nostra città alla giovanissima età di 14 anni, Carlo ha lavorato instancabilmente nel settore alimentare, iniziando dal basso come dipendente per poi diventare imprenditore mettendo in campo tutta la sua passione e competenza.

Chiunque sia entrato nella sua bottega o abbia incrociato il suo cammino ricorda il suo sorriso perennemente stampato sul volto, la battuta sempre pronta a sdrammatizzare o a regalare un momento di buonumore e la dedizione assoluta a un mestiere faticoso, affrontato sempre a testa alta.

Carletto ha lasciato un segno indelebile in tutti quelli che lo hanno conosciuto, come dimostrano le tantissime e spontanee parole di affetto che stanno pervenendo alla famiglia in queste ore.

Anche se negli ultimi cinque anni non frequentava più assiduamente la nostra città, il ricordo della sua presenza tra le vie di Gualdo Tadino è rimasto intatto nel cuore dei cittadini.

Carlo ci lascia contornato dall’affetto della madre e del fratello e tutti i suoi cari.

I funerali si svolgeranno martedì 7 aprile alle ore 15 presso la chiesa di Santa Maria Juana Coeli di Roma, in via Cornelia, 89. Venerdì 10 aprile alle 18 nella chiesa parrocchiale di Cerqueto di Gualdo Tadino verrà celebrata una santa messa in sua memoria.

Ai familiari le più sentite condoglianza da parte della nostra redazione.