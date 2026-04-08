Umbria in rosa, dal 22 al 29 aprile screening gratuiti per la salute della donna

In occasione dell’11′ Giornata Nazionale della Salute della Donna (H) Open Week, organizzata da Fondazione Onda e rivolta a tutti gli ospedali con bollino rosa, le strutture sanitarie dell’Umbria apriranno le proprie porte dal 22 al 29 aprile per varie iniziative.

Le due aziende ospedaliere di Perugia e di Terni e le Usl Umbria 1 e 2 offriranno una serie di servizi gratuiti che spaziano dalla prevenzione oncologica al supporto psicologico, dalla salute cardiovascolare alla gestione della menopausa, con l’obiettivo di promuovere una cultura della prevenzione proattiva, abbattendo le barriere di accesso alle cure e offrendo alle cittadine strumenti concreti per monitorare il proprio stato di salute attraverso il confronto diretto con specialisti del settore.

L’Usl Umbria 1 offrirà sia all’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino a Branca che in quello di Città di Castello vari esami diagnostici.

OSPEDALE DI BRANCA – Il presidio dell’Alto Chiascio, per quanto riguarda l’area cardiologica, prevede nelle giornate del 22 e 29, dalle 14:30 alle 16:30, esami elettrocardiografici con misurazione della pressione arteriosa. La prenotazione è obbligatoria chiamando il numero 075-9270531, dal lunedì al venerdì tra le 8 e le 14.

Diverse le attività per le donne tra i 25 e i 35 anni, in programma Il 23, dalle ore 13 alle 14, dove nell’ambulatorio di senologia si terranno colloqui informativi di counseling e screening ecografici al seno. Analoghi servizi di colloquio con il senologo ed ecografie mammarie saranno ripetuti il 28, dalle 14 alle 15. Per queste prestazioni è necessario prenotarsi contattando il numero 075-8934693.

Sempre il 28, dalle 8 alle 10, presso l’ambulatorio di diabetologia del poliambulatorio A, per le donne tra i 26 e i 50 anni si terranno colloqui e valutazioni nutrizionali con una specialista nutrizionista. Necessaria sempre la prenotazione chiamando dalle 13 alle 14 i numeri 075-8934514 o 075-8934513.

Visite specialistiche con ginecologo e ostetrica il 22, dalle 14:30 alle 18:30, prenotando dal lunedì al venerdì, tra le 13 e le 15, al numero 075-9270466. Infine, il 22, 23 e 24, presso l’ambulatorio neurologico, dalle 15:30 alle 16:30, si terranno valutazioni neuropsicologiche per pazienti affetti da sclerosi multipla. Previa prenotazione, tra le ore 8 e le 14, al numero 075-9270531.

OSPEDALE DI CITTA’ DI CASTELLO – Al nosocomio tifernate si terranno il 22, dalle 15 alle 17, consulenze e visite specialistiche con ginecologo e ostetrica. Prenotazione obbligatoria chiamando, tra le 9 e le 12, il numero 075-8932231.

Tre sessioni di visite specialistiche, integrate da esame elettrocardiografico, per la cardiologia, il 24 dalle 14 alle 20, il 27 dalle 14:30 alle 17:30 e il 28 dalle 17 alle 20. Si può prenotare chiamando, dalle ore 9 alle 12, il numero 075-8932691.

Valutazioni neuropsicologiche per pazienti con sclerosi multipla, inoltre, verranno effettuate nell’ambulatorio di neurologia nei giorni 27, 28 e 29, dalle 15:30 alle 16:30. Le prenotazioni sono gestite tramite il numero 075-8932647, dalle 8 alle 14.

Infine, visite gratuite e consulenze sull’autopalpazione del seno per le donne tra i 25 e i 35/38 anni, in programma presso l’ambulatorio di senologia il 22 e il 29, dalle 14 alle 16. Per accedere è necessario prenotarsi chiamando, tra le 9 e le 13, il numero 3429522111.

OSPEDALE DI PERUGIA – Al “Santa Maria della Misericordia” l’attenzione si focalizza sul passaggio delicato della menopausa con un open day previsto per il 23 negli ambulatori di ostetricia e ginecologia. Dalle ore 9 alle ore 16 le donne over 50 potranno accedere direttamente, senza necessità di prenotazione, per usufruire di counseling gratuiti con un team multidisciplinare composto da dietiste, ostetriche, ginecologi, urologi, senologi, nutrizionisti e psicologi.

OSPEDALE DI FOLIGNO – L’Usl Umbria 2 allestirà un info point all’ingresso dell’ospedale “San Giovanni Battista” per le giornate del 28 e del 29 dalle 9 alle 13, mentre a neurologia, dal 22 al 29, dalle 8:30 alle 15, verrà distribuito materiale informativo di sensibilizzazione per la prevenzione dell’ictus, counselling per cefalee, epilessia e sclerosi multipla.

In calendario anche mappature dei nevi, il 22 dalle 15 alle 17:40, e screening per l’osteoporosi e i noduli tiroidei, il 23 dalle 8:30 alle 13. I servizi sono accessibili previa prenotazione, dal lunedì al venerdì dalle 11:30 alle 13:30, scrivendo all’indirizzo email [email protected] o chiamando il numero 0742-3397010.

Varie poi le consulenze specialistiche su gravidanza, nutrizione e obesità (il 23 dalle ore 10 alle 13), chirurgia uterina (il 24 dalle ore 8 alle 9), gravidanze gemellari e diabete gestazionale (il 24 dalle ore 10 alle 12), disturbi ipertensivi e rallentamento della crescita fetale (il 24 dalle ore 12 alle 14), menopausa (il 24 dalle ore 15 alle 17), endometriosi, fibromi e contraccezione (il 28 dalle ore 10 alle 13), che vanno sempre prenotate scrivendo alla mail [email protected].

OSPEDALE DI TERNI – Al “Santa Maria” il programma prevede una forte attenzione alla salute psicologica e alla chirurgia specialistica, con diverse prestazioni previa prenotazione obbligatoria al numero 0744-205555: il 27 saranno disponibili consulenze psicologiche sia in presenza che online; il 22 la struttura complessa di neurologia effettuerà visite alle pazienti affette da sclerosi multipla.

Nella palazzina dei poliambulatori si terranno le visite di chirurgia digestiva e colorettale, in calendario il 23 e il 27, e il 24 quelle di chirurgia bariatrica. A completare l’offerta ternana, il 28, saranno le sessioni sull’autopalpazione del seno che si terranno al centro salute donna.

“La salute delle donne è una priorità per la Regione Umbria e questa settimana di screening gratuiti ne è la dimostrazione concreta – ha detto la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti – Investire nella prevenzione significa investire nel benessere di tutta la comunità. Grazie alla rete delle nostre strutture sanitarie offriamo alle donne umbre la possibilità di prendersi cura di sé in modo gratuito e accessibile. La prevenzione non è un lusso, è un diritto. Invito tutte le cittadine ad approfittare di questa straordinaria opportunità: prenotarsi, partecipare, informarsi. Prendersi cura di sé è il primo atto di responsabilità verso sé stesse e verso chi si ama.”