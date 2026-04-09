Palio di Primavera, Porta San Martino sceglie i priori: Cristian Marcantoni e Camilla Di Loreto 

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Redazione Gualdo News
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sono i nuovi giovani priori di Porta San Martino per l’imminente edizione del Palio di Primavera di Gualdo Tadino.

La decisione è stata presa dai priori Gianluca Anzuini e Sara Guidubaldi insieme al popolo giallorosso. La scelta punta a sancire un impegno preciso nel valorizzare il protagonismo dei giovani all’interno della vita di Porta, raccogliendone le proposte.

Per San Martino il Palio di Primavera è storicamente il momento in cui le nuove generazioni possono assumere un ruolo di primo piano “diventando non solo custodi della tradizione, ma veri e propri innovatori capaci di interpretare la storia con occhi nuovi, sogni e coraggio”, evidenzia la Porta giallorossa.

Come spiegano Gianluca Anzuini e Sara Guidubaldi, “investire sui giovani significa oggi più che mai credere nella continuità di un progetto collettivo, garantendo che ogni ragazzo di Porta San Martino si senta ascoltato e protagonista attivo”.

L’obiettivo dichiarato dei giallorossi è sostenere Cristian Marcantoni e Camilla Di Loreto nella loro visione e essere al loro fianco quando guideranno il corteo e i giochi, “certi che il loro mandato saprà onorare al meglio i colori giallorossi nel segno dell’entusiasmo, dell’unione e della partecipazione.”

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