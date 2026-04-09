Studenti del Casimiri protagonisti al convegno sui disturbi alimentari. Riconoscimento al dirigente Menichetti

Gli studenti dell’Istituto “Casimiri” di Gualdo Tadino hanno partecipato al convegno promosso dall’Ordine dei Biologi dell’Umbria e della Toscana in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.

L’evento si è svolto a Perugia il 20 marzo nella prestigiosa cornice della Sala dei Notari e ha visto gli studenti dell’indirizzo professionale Sociosanitario impegnati nelle attività di coordinamento e accoglienza dei relatori, sotto la guida del docente di Igiene e cultura medico sanitaria Piero Labate.

Per questa attività l’Ordine dei Biologi ha attribuito un riconoscimento al dirigente Renzo Menichetti per l’importante contributo del “Casimiri” alla realizzazione del convegno.

Il convegno, che ha visto la partecipazione di numerose personalità di rilievo delle istituzioni e del settore sanitario, come Vincenzo D’Anna, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Biologi, e Franco Zaffini, presidente della Commissione sanità e Affari sociali del Senato, ha consentito agli studenti di toccare con mano l’importanza di un approccio multidisciplinare ai problemi dell’alimentazione, che coinvolgono non solo il corpo, ma anche la mente e le relazioni sociali.

“Un evento di alto valore formativo per i ragazzi, la cui partecipazione attiva ha costituito un importante riconoscimento per l’Istituto Casimiri”, evidenzia la scuola.