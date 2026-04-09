Il Comune di Gualdo Tadino premiato al Cresco Award di Roma per il progetto Pink House

Il progetto Pink House di Gualdo Tadino ha ottenuto una menzione speciale al Cresco Award — Città Sostenibili, nella categoria dei comuni con popolazione compresa tra 10 e 50mila abitanti.

Il riconoscimento, assegnato dalla Fondazione Sodalitas, è stato consegnato mercoledì 8 aprile a Roma, durante la quarta edizione dell’Assemblea nazionale della Rete dei Comuni Sostenibili che si è svolta al Museo dell’Ara Pacis.

Un appuntamento di alto profilo istituzionale, dedicato al rafforzamento del ruolo delle autonomie locali nella costruzione di un modello di sviluppo equo, resiliente e sostenibile.

Il Comune era rappresentato dal sindaco Massimiliano Presciutti e dall’assessore ai lavori pubblici Jada Commodi.

La Pink House è stata premiata come modello di inclusione abitativa in quanto prima casa-rifugio LGBTQIA+ dell’Umbria.

Si tratta del secondo riconoscimento a livello nazionale e internazionale ottenuto dal progetto, dopo la medaglia d’argento europea dell’European Capitals of Inclusion and Diversity Award 2025, assegnata dalla Commissione Europea a Bruxelles.

La Rete dei Comuni Sostenibili è un’associazione nazionale che riunisce enti locali impegnati nella realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, promuovendo politiche concrete di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, il monitoraggio delle performance dei territori e la diffusione di buone pratiche tra i Comuni italiani.

Il premio si inserisce in un biennio particolarmente ricco di riconoscimenti per il Comune di Gualdo Tadino.

Tra i principali: il Premio dei Presidenti 2025 conferito a Berlino da Sergio Mattarella e dal collega tedesco Frank-Walter Steinmeier per la cooperazione con la città gemellata di Schwandorf; la Bandiera Lilla 2025, che ha reso Gualdo Tadino il primo comune umbro premiato per l’accessibilità ai turisti con esigenze speciali; il City Vision 2025 per il progetto “Angela”, assistente virtuale al servizio dei cittadini; e il City Vision Buone Pratiche 2024 per il progetto di digitalizzazione “Digitadino”.

Il sindaco Massimiliano Presciutti ha commentato il risultato sottolineando il valore complessivo del percorso: “Questa menzione speciale rappresenta per noi uno stimolo a proseguire con ancora maggiore impegno in una direzione che mette al centro le persone, i diritti e la qualità della vita nei nostri territori. Il risultato ottenuto è frutto di un lavoro di squadra che coinvolge amministrazione, uffici comunali, associazioni e tutta la comunità locale, che ogni giorno contribuisce a costruire un modello di città più equo, moderno e sostenibile.”

“Gualdo Tadino si conferma così una realtà capace di distinguersi a livello nazionale ed europeo, dimostrando come anche i comuni di piccole e medie dimensioni possano essere protagonisti di buone pratiche e innovazione. Continueremo su questa strada anche nel prossimo futuro cercando di sviluppare nuovi ed interessanti progetti”, ha concluso il primo cittadino.