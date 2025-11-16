Gualdo Tadino e Gubbio premiate a Berlino da Mattarella e Steinmeier

Caricamento…





E’ stato consegnato ieri pomeriggio a Berlino a Schloss Bellevue, residenza ufficiale del Presidente federale tedesco, il “Premio dei Presidenti 2025 per la cooperazione comunale tra Italia e Germania” l’importante riconoscimento internazionale che quest’anno è stato assegnato a Gualdo Tadino e Gubbio (per due distinti progetti) insieme ad altri quattro comuni italiani e altrettanti tedeschi.

La cerimonia si è svolta alla presenza dei due Capi di Stato, Frank-Walter Steinmeier e Sergio Mattarella, e degli ambasciatori di Italia e in Germania.

GUALDO TADINO E SCHWANDORF: GIOVANI AMBASCIATORI D’EUROPA

Il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti ha ricevuto il prestigioso premio, assegnato congiuntamente al Comune gemellato di Schwandorf, in Baviera, nella categoria Comuni minori (fino a 40.000 abitanti).

Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco di Schwandorf Andreas Feller, il capo progetto del Comune di Gualdo Tadino, Danilo Guidubaldi, e rappresentanti dei Comuni premiati di entrambi i Paesi.

L’onorificenza, giunta alla terza edizione dopo quelle del 2021 e del 2023, è stata istituita nel 2020 dai due Presidenti per valorizzare e promuovere i gemellaggi e i progetti di cooperazione tra enti locali italiani e tedeschi nei settori Giovani e dialogo intergenerazionale, Impegno civico, Europa e cultura della memoria, Sostenibilità e coesione sociale.

Gualdo Tadino e Schwandorf si sono aggiudicate il premio con il progetto “Giovani Ambasciatori d’Europa: Cultura, Tradizione e Innovazione per l’Integrazione”, un percorso transnazionale e multidimensionale che unisce tradizione, innovazione tecnologica e cittadinanza attiva per promuovere l’integrazione europea tra giovani italiani e tedeschi.

Attraverso un mix di attività culturali, didattiche e digitali, il progetto valorizza le tradizioni locali, come i Giochi de le Porte e il Pentecost Festival, quali strumenti di identità e dialogo europeo, sviluppando competenze linguistiche, digitali e civiche.

Durante la cerimonia, condotta dal giornalista italiano della ZDF Markus Lanz, è stato sottolineato come il premio rappresenti un esempio concreto della forza dei legami tra le comunità dei due Paesi e dell’impegno condiviso per un’Europa unita e solidale.

“Essere premiati a Berlino direttamente dai Presidenti Mattarella e Steinmeier è un grande onore e un riconoscimento per la nostra comunità – ha commentato il sindaco Massimiliano Presciutti – Gualdo Tadino oggi rappresenta con orgoglio l’Umbria e l’Italia in Europa, dimostrando che anche dai piccoli centri possono nascere grandi esperienze di cooperazione, amicizia e futuro condiviso”.

In segno di amicizia e riconoscenza, Presciutti ha poi omaggiato Mattarella e Steinmeier con una cravatta in pregiato cashmere, realizzata appositamente dall’azienda gualdese Contigiani Cashmere, una delle eccellenze artigianali e creative del territorio.

Il Premio dei Presidenti 2025 è stato inserito nel quadro delle celebrazioni per il 70° anniversario dell’Accordo italo-tedesco per il reclutamento di manodopera italiana e in vista del 75° Anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, previsto per il 2026.

Il premio, giunto alla sua terza edizione, è stato assegnato anche ai gemellaggi tra Bologna e Münster, Pistoia e Zittau per i comuni più grandi, Greve in Chianti e Veitshöchheim, Formigine e Verden, Gubbio e Wertheim per quelli inferiori ai 40.000 abitanti, riconoscendo il valore delle relazioni tra comunità e cittadini come fondamento di un’Europa unita e solidale.

GUBBIO E WERTHEIM: NEL SEGNO DEI PADRI

L’iniziativa è stata promossa congiuntamente da Comune di Gubbio, Comune di Wertheim, Associazione Gubbio Gemellaggi e Associazione Quaranta Martiri, realtà che da anni custodisce la memoria dell’eccidio del 22 giugno 1944.

A partire dal lavoro di testimonianza e ricerca storica condotto dall’Associazione, il progetto si è intrecciato con la narrazione del libro di Giacomo Marinelli Andreoli che racconta l’incontro, sessant’anni dopo, tra Guglielmina, figlia di una delle 40 vittime dell’eccidio dei Quaranta Martiri di Gubbio, e Peter, figlio dell’ufficiale tedesco ucciso nel 1944.

Da quella storia di dolore e rinascita è scaturito un percorso di conoscenza, memoria e dialogo tra le comunità di Gubbio e Wertheim, oggi riconosciuto come simbolo del potere della riconciliazione e della pace costruita sul rispetto reciproco.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Gubbio, Vittorio Fiorucci. “Ho avuto l’onore di rappresentare la nostra città a Berlino, dove Gubbio è stata premiata dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e dal Presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier, risultando prima classificata nell’edizione 2025 del Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania“. ha scritto su Facebook il primo cittadino eugubino.

“Un riconoscimento prestigioso, che celebra un percorso di memoria condivisa che parte dalle ferite della Seconda guerra mondiale e arriva fino a oggi, trasformando dolore e divisione in dialogo e riconciliazione. Oggi Gubbio porta in Europa un messaggio forte: la memoria costruisce pace. E questo premio appartiene a tutta la nostra comunità”, ha concluso Fiorucci

Ospite a Schloss Bellevue il cantautore Vinicio Capossela, nato in Germania, che ha proposto alcuni brani del suo repertorio.

Al termine della cerimonia del Premio dei Presidenti, si è poi svolto un momento di confronto sul tema “Vecchia e nuova mobilità in Europa – 70 anni di accordo italo-tedesco per il reclutamento di manodopera italiana e lo scambio scientifico oggi”, che ha messo in evidenza la crescita dei legami tra Germania e Italia nel corso dei decenni.

Nella giornata di oggi, domenica 16 novembre, i Presidenti Mattarella e Steinmeier partecipano insieme alla cerimonia della Giornata del Lutto Nazionale al Bundestag (il parlamento tedesco), dove il Capo dello Stato italiano terrà un discorso ufficiale in commemorazione delle vittime della guerra e della tirannide.