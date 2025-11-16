“Fetoncino” torna in TV, oggi ospite a Domenica in

Caricamento…





Emanuele Raggi, meglio conosciuto dai gualdesi come “Fetoncino”, sarà ospite questo pomeriggio, domenica 16 novembre, nella trasmissione “Domenica In”, nello spazio curato da Teo Mammucari.

La partecipazione nasce dal “successo” ottenuto da Emanuele nella puntata gualdese de “Lo Spaesato”, andata in onda su Rai 2 lo scorso 3 novembre e condotta proprio da Mammucari.

In quell’occasione il custode del cimitero di Gualdo Tadino era stato uno dei protagonisti della trasmissione, conquistando il pubblico con il suo modo spontaneo e diretto di raccontare il proprio lavoro e la vita quotidiana.