“Fetoncino” torna in TV, oggi ospite a Domenica in

Emanuele Raggi, meglio conosciuto dai gualdesi come “Fetoncino”, sarà ospite questo pomeriggio, domenica 16 novembre, nella trasmissione “Domenica In”, nello spazio curato da Teo Mammucari.
La partecipazione nasce dal “successo” ottenuto da Emanuele nella puntata gualdese de “Lo Spaesato”, andata in onda su Rai 2 lo scorso 3 novembre e condotta proprio da Mammucari.
In quell’occasione il custode del cimitero di Gualdo Tadino era stato uno dei protagonisti della trasmissione, conquistando il pubblico con il suo modo spontaneo e diretto di raccontare il proprio lavoro e la vita quotidiana.
.
La puntata aveva anche suscitato un vivace dibattito in città sul modo in cui Gualdo Tadino era stata rappresentata, con tanto di interrogazione in consiglio comunale.
Ma, al di là delle polemiche, “Fetoncino” è risultato tra i più apprezzati del programma, un gradimento che ha spinto Teo Mammucari a ricontattarlo per averlo oggi in studio.
Emanuele sarà dunque tra gli ospiti della trasmissione domenicale di Mara Venier, che vede in presenza fissa, oltre a Mammucari, anche il direttore del Tempo Tommaso Cerno e l’event planner Enzo Miccio.