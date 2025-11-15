Oggi Mattarella e Steinmeier premiano Gualdo Tadino e Gubbio a Berlino

Caricamento…





Oggi pomeriggio, sabato 15 novembre, il Comune di Gualdo Tadino e quello di Gubbio, tra i soli quattro enti italiani sotto i 40.000 abitanti, riceveranno a Berlino il prestigioso Premio dei Presidenti 2025 direttamente da Sergio Mattarella e Frank-Walter Steinmeier.

Assegnato nel 2021 e nel 2023, il riconoscimento è stato istituito nel 2020 ad opera dei due Capi di Stato, per valorizzare e sostenere lo sviluppo di forme innovative di gemellaggio.

Vede premiate le città e i Comuni tedeschi e italiani (sei complessivamente quelli italiani, due sopra i 40mila abitanti e quattro di popolazione inferiore) uniti da accordi di gemellaggio o di partenariato che presentano progetti volti a promuovere prospettive condivise attraverso gli scambi reciproci, in particolare nei settori Giovani e Dialogo intergenerazionale, Impegno civico, Europa e Cultura della memoria, Sostenibilità e Coesione sociale.

La cerimonia di premiazione si terrà a Palazzo Bellevue, residenza ufficiale del Presidente federale Steinmeier. Si tratta della terza edizione del Premio.

Gualdo Tadino e Gubbio sono stati premiati per due distinti progetti, ognuno preparato con le rispettive città gemellate di Schwandorf (per Gualdo Tadino) e Wertheim (per Gubbio), e si tratta indubbiamente di un successo straordinario per l’Alto Chiascio che valorizza la capacità progettuale dei due enti.

A ricevere il riconoscimento saranno i sindaci delle due città, Massimiliano Presciutti e Vittorio Fiorucci.

Intanto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Berlino. Prima della consegna dei Premi, entrambi i Presidenti pronunceranno un discorso.

I vincitori di quest’anno sono:

per la categoria Comuni di grandi dimensioni:

Bologna (Emilia-Romagna) – Münster (Nord Reno-Vestfalia)

Pistoia (Toscana) – Zittau (Sassonia)

Per la categoria Comuni minori:

Gubbio (Umbria) – Wertheim (Baden-Württemberg)

Greve in Chianti (Toscana) – Comune di Veitshöchheim (Baviera)

Formigine (Emilia-Romagna) – Verden (Bassa Sassonia)

Gualdo Tadino (Umbria) – Schwandorf (Baviera)

Domani il Presidente Mattarella sarà al Palazzo del Reichstag, sede del Parlamento tedesco, per partecipare, insieme al Presidente Federale, alla cerimonia della “Giornata del lutto nazionale“, a 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Durante la commemorazione, prevista nel primo pomeriggio, il Capo dello Stato terrà un discorso dinanzi ai massimi rappresentanti degli organi costituzionali della Germania.

Prima del suo arrivo al Reichstag, nella tarda mattinata, Mattarella deporrà una corona di fiori al Monumento della Nuova Guardia di Berlino.