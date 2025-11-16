Infortunio alla Passaiola bassa, soccorso un climber dal SASU sul Monte Le Senate

Caricamento…





Intervento complesso questa mattina sul monte Le Senate, nel territorio di Gualdo Tadino, dove un climber è rimasto infortunato mentre stava affrontando una via di arrampicata che sale dalla Passaiola Bassa.

L’allarme è scattato poco dopo le 10.30, quando la Centrale 118 ha attivato le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria (SASU).

I tecnici del SASU, insieme a un medico, hanno raggiunto l’uomo nella zona dell’incidente, alquanto impervia, mettendolo in sicurezza e prestando le prime cure. Le condizioni dell’uomo e la posizione particolarmente difficile hanno reso necessario il supporto dell’elisoccorso Nibbio 01.

Una volta sul posto, l’elicottero ha effettuato lo sbarco in hovering dell’equipe sanitaria, formata da medico, infermiere e tecnico di elisoccorso, tramite verricello. Dopo essere stato immobilizzato con il materassino a depressione e sistemato sulla barella in dotazione, il rocciatore è stato recuperato a bordo del velivolo.

L’uomo è stato infine trasportato in volo all’ospedale di Foligno per gli accertamenti e le cure specialistiche.