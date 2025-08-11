Turismo e accessibilità, Gualdo Tadino primo comune umbro Bandiera Lilla

Caricamento…





Gualdo Tadino è il primo Comune dell’Umbria a ricevere il riconoscimento Bandiera Lilla che premia quelle destinazioni che pongono una particolare attenzione ai turisti con esigenze speciali.

Le bellezze dei borghi storici in Italia sono spesso localizzate in territori sfavorevoli, scelti apposta nei secoli passati per le loro caratteristiche difensive, che oggi sono invece diventate un ostacolo alla fruizione del patrimonio culturale da parte di persone con disabilità.

“Gualdo Tadino ha, in questo senso, effettuato numerosi interventi per migliorare l’inclusione del suo territorio, senza per questo danneggiare le sue bellezze. Abbiamo avuto modo di apprezzare gli sforzi, particolarmente rivolti alle persone con ridotta mobilità, per rendere fruibile un territorio tanto bello e ricco di storia e cultura, quanto morfologicamente complesso”, afferma a questo proposito Roberto Bazzano, presidente di Bandiera Lilla, al termine dell’analisi territoriale del comune.

L’accessibilità promossa e, in questo caso, testimoniata da Bandiera Lilla, non si limita al solo abbattimento di barriere architettoniche, ma riguarda anche la fruizione del territorio e delle sue attrazioni turistiche da parte di tutti. “Infatti, nonostante gli importanti dislivelli – prosegue Bazzano – è evidente come si possano visitare i principali monumenti e spazi ad interesse turistico.”

“L’ottenimento della Bandiera Lilla è un riconoscimento volto non solo a premiare il lavoro già fatto, ma soprattutto è un impegno che viene assunto dalle Amministrazioni nel migliorare l’accessibilità del proprio territorio e non vediamo l’ora di affiancare Gualdo Tadino in questo lavoro”, conclude il presidente.

“Dopo anni di impegno sui temi della sostenibilità e dell’inclusione – ha detto il sindaco Massimiliano Presciutti – il riconoscimento della Bandiera Lilla da un lato ci riempie di orgoglio e soddisfazione e dall’altro ci stimola a proseguire il cammino intrapreso per rendere Gualdo Tadino sempre più sostenibile e inclusiva”.

“Un grande onore per tutta la comunità essere il primo comune umbro ad ottenere la Bandiera Lilla dopo sopralluoghi e monitoraggi dei promotori della certificazione – commenta l’assessore al welfare Gabriele Bazzucchi – Una collaborazione che vedrà iniziative e progettualità dell’amministrazione comunale sui temi dell’accessibilità e dell’inclusione, con il supporto tecnico e logistico di una cooperativa sociale da anni impegnata in tutta Italia per favorire diritti e pari opportunità a livello turistico, di mobilità urbana e di benessere delle persone con disabilità”.