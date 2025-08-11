Questa sera Nada all’Oasi della Vercata di Fossato di Vico: musica e natura per il “Nitrito Tour”

Caricamento…





Lunedì 11 agosto, alle 21, arriva all’Oasi della Vercata di Fossato di Vico uno dei concerti più intimi e ricercati del festival Suoni Controvento. Nada, autrice e interprete dalla personalità artistica inconfondibile, approda in questo scenario naturale per presentare il “Nitrito Tour”, portando con sé la band al completo e il bagaglio di un’esperienza musicale che attraversa decenni di storia della canzone italiana.

L’Oasi della Vercata rappresenta una dei luoghi più consoni a un festival come Suoni Controvento essendo circondata da una vegetazione rigogliosa e arricchita dallo scorrere di un ruscello.

In questo contesto la voce di Nada, con la sua capacità di passare dalla delicatezza più cristallina alla potenza drammatica, trova un palcoscenico ideale.

L’ultimo lavoro in studio di Nada, “Nitrito”, segna il ritorno discografico della cantautrice toscana dopo tre anni di silenzio.

La carriera di Nada rappresenta un unicum nel panorama della canzone italiana. Autrice e interprete di alcuni dei più grandi successi della musica nazionale e internazionale, dagli esordi giovanissimi a oggi ha fatto un percorso che attraversa il pop, la canzone d’autore, il rock e la sperimentazione, facendone una delle voci più originali e coraggiose della scena musicale italiana contemporanea.

Nada, a partire dagli anni 70, ha segnato intere generazioni con brani iconici come Ti Stringerò, Amore Disperato, Guardami negli occhi e Senza un perché, quest’ultimo divenuto hit internazionale grazie alla serie The Young Pope di Paolo Sorrentino.