Fossato di Vico, verso la Festa degli Statuti: al via le iniziative del trentennale

Manca poco più di un mese alla Festa degli Statuti di Fossato di Vico, che quest’anno festeggia il trentennale.

Un traguardo importante per una manifestazione molto sentita dai fossatani che ogni anno richiama numerosi visitatori nel centro storico cittadino.

L’associazione Medioevo Fossatano ha organizzato diversi eventi prima dei tre giorni di maggio tanto attesi.

Si parte sabato 11 aprile alle 17 con l’inaugurazione della mostra: “La Festa degli Statuti: 30 anni di storia”. I locali storici delle “Carceri” e del “Forno” ospiteranno una collezione di foto storiche, video, locandine, manifesti ed oggettistica varia. Saranno presenti anche alcuni documenti scritti a mano dal professor Luigi Galassi, ideatore della festa. La mostra sarà visitabile nei giorni del 12-18-19-25-26 aprile e del 1-2-3 maggio dalle 15 alle 18.

Domenica 12 aprile alle 17, in occasione delle celebrazioni dell’ottocentenario della morte di San Francesco, presso l’auditorium San Cristoforo, si terrà la rappresentazione “San Francesco creatura fra le creature, alle origini del Cantico delle Creature”. Uno spettacolo inedito di narrazione con testi e musiche originali dal vivo a cura di Accademia Medioevo.

Sabato 25 aprile alle 18, come da tradizione, verrà presentato presso il San Cristoforo il palio realizzato quest’anno dall’artista Alvaro Galassi.

Nell’occasione verranno sorteggiati gli abbinamenti della sfida della “ciurumella” e saranno distribuite le copie del giornale “Novecentonovantasei” interamente dedicato alla manifestazione.

L’ultimo evento prima della festa si terrà domenica 3 maggio con la succulenta “Sbraciolatio statutorum”, un pranzo in allegria che coinvolgerà tantissimi portaioli ormai carichi in vista del week end successivo.

La giornata si svolgerà presso il parco San Benedetto e, al termine del momento conviviale, si terranno le prove di tiro con l’arco storico e della “ciurumella”.