Gualdo Tadino, domenica 12 aprile il Comune accoglie i nuovi nati con la Giornata della Gentilezza

Domenica 12 aprile alle 10.30 la sala consiliare del municipio di Gualdo Tadino ospiterà una iniziativa rivolta ai bambini venuti al mondo nel 2025 e residenti nel territorio comunale in occasione della Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati.

Saranno 51 i piccoli protagonisti della mattinata, accompagnati dalle loro famiglie, per l’ingresso ufficiale nella vita civica della città. Un appuntamento che si inserisce nel solco delle politiche rivolte all’infanzia, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra istituzioni e nuclei familiari fin dai primi mesi di vita.

Durante la cerimonia l’amministrazione comunale consegnerà ai nuovi nati la tessera della biblioteca come atto di avvicinamento alla lettura, una pergamena ricordo e un omaggio.

L’iniziativa del Comune di Gualdo Tadino si avvale del contributo della Farmacia Centrale Capeci, Farmacia Montepenna e Farmacie Comunali Calai e Cerqueto che hanno scelto di sostenere attivamente l’iniziativa.

“È per noi un immenso piacere trovarsi tutti insieme per questo simbolico benvenuto della nostra comunità – ha sottolineato l’assessore comunale al Welfare e alle Politiche dell’Infanzia Gabriele Bazzucchi – Festeggiare i nuovi nati significa celebrare la speranza e il futuro di Gualdo Tadino, offrendo alle famiglie un segno concreto della nostra vicinanza. Vogliamo che ogni bambino si senta accolto fin dai suoi primi passi in un ambiente che mette al centro il rispetto e la cura reciproca”.

L’iniziativa si inserisce in un contesto segnato dal calo delle nascite, tema sempre più centrale anche e soprattutto nell’entroterra umbro. A Gualdo Tadino nel 2025 si sono registrate 51 culle, ennesimo record negativo assoluto, che supera in peggio le 63 nascite del 2024, un terzo delle 150 del 2012; una diminuzione del 66% in appena tredici anni.

In un momento storico segnato appunto da una forte denatalità, il Comune di Gualdo Tadino, aderendo alla Giornata, intende rafforzare l’accoglienza “istituzionale” dei nuovi nati nella comunità.

“Dare il benvenuto al nostro futuro attraverso la Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati rappresenta un gesto concreto per rispondere con attenzione e cura al clima di incertezza demografica, sostenere la resilienza della comunità e alimentare quei sentimenti di speranza e fiducia necessari per ripartire“, sottolinea l’associazione Cor et Amor che promuove l’iniziativa a livello nazionale.