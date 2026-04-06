Fiamme nella notte a Cerqueto, distrutta una legnaia

Un incendio ha distrutto una legnaia nella notte del 6 aprile in strada di Guineto, nella frazione Cerqueto di Gualdo Tadino.

Le fiamme si sono sviluppate nel cuore della notte, coinvolgendo rapidamente l’intera struttura metallica della legnaia e rendendo necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana.

Il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso di contenere il rogo ed evitare che le fiamme si propagassero all’abitazione adiacente, scongiurando conseguenze più gravi. La struttura della legnaia è risultata completamente compromessa dal fuoco.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area si sono protratte per diverse ore, concludendosi alle 4.40 del mattino. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

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