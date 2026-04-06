Il Nuovo Serrasanta di aprile in edicola: natalità, giovani e storie del territorio

L’immagine di copertina de Il Nuovo Serrasanta di aprile 2026, in edicola ed in distribuzione agli abbonati, con due giovani che si tengono per mano tra i vicoli di Gualdo, è votata alla speranza di un futuro con una inversione di tendenza del calo della natalità.

Nell’interno, con un servizio di Riccardo Serroni, si affronta il problema del calo verticale delle nascite nel comune e i problemi connessi al futuro delle scuole.

Ma GiòKarl, nella sua rubrica “Dice Cucciolo” ci informa che nel mese di marzo ben 15 coppie hanno fatto il corso prematrimoniale. E questo dato potrebbe indurre a sperare in un futuro più “prolifico”.

Novità assoluta di questo numero è l’inserto “Serrasanta Young” di 4 pagine, curato da Pierluigi Gioia, con articoli dei ragazzi delle scuole della Fascia Appenninica.

Negli anni passati era stato pubblicato un’edizione a parte del giornalino. “Con l’inserimento dei lavori dei ragazzi la speranza è quella di fare cosa gradita ai lettori del giornale e anche agli scrittori in erba che hanno meritato questa promozione e incursione nel mondo dei grandi”, osservano da Il Nuovo Serrasanta.

La presentazione di un libro sulla scuola di Barbiana di don Milani è stata la giusta occasione per un approfondimento da parte di Riccardo Serroni sulla straordinaria esperienza pastorale di un santo prete, inviso all’epoca al suo vescovo, scomparso nel 1967 a soli 44 anni.

Daniele Amoni, nella sua ricerca storica, focalizza l’attenzione dei lettori sul cavalier Pietro Feliciani.

Prosegue il viaggio di Luca Fazi nel mondo femminile gualdese con un’intervista all’assessore Jada Commodi. E sempre Luca ci racconta la storia tragica di Armeno Scaramucci, scomparso l’8 agosto del 1930 per un incidente dentro una miniera.

All’interno di un giornale ricco di approfondimenti e notizie, si possono leggere pezzi di Francesco Serroni, William Stacchiotti, redazionali su diversi argomenti di attualità e le rubriche di Marcello Paci (“La chirurgia nell’India Antica e Israele”), Chiara Fidati (“Apologia dlel’incertezza”), il meteo di Pierluigi Gioia e lo sport di Leonardi Bossi, con al centro la splendida conquista della serie D da parte della Nuova Pallavolo Gualdo, che non perde un colpo.

E come sempre nella rubrica “Frammenti di gualdesità” si possono leggere tante cose interessanti e divertenti.

Buona lettura.