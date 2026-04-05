Gli auguri di Pasqua del Vescovo Accrocca: “Troviamo il tempo per un gesto di riconciliazione”

“Possa la Pasqua essere per tutti una celebrazione serena e di pace e possa ognuno trovare il tempo di fare un piccolo gesto di riconciliazione con qualcuno con cui da tempo i rapporti si sono raffreddati o interrotti. Una telefonata o un messaggio, un saluto di persona”.

È l’auspicio del vescovo delle Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e Foligno, monsignor Felice Accrocca.

“Cari amici e confratelli, cari tutti della chiesa di Assisi – Nocera Umbra e della Chiesa di Foligno, vi raggiungo con questo breve messaggio di buona e santa Pasqua nel nome del Signore”, il video in cui il presule si augura che “ognuno di noi possa trovare il tempo di un piccolo gesto di riconciliazione. Sarebbe bellissimo e così il Principe della pace davvero risorge nelle nostre case e nelle nostre famiglie, nel cuore di ognuno di noi. Buona Pasqua a tutti voi”.

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