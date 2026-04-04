I carabinieri portano la Pasqua ai bambini e alle neomamme dell’ospedale di Branca

Mattinata di sorrisi nel Dipartimento materno-infantile dell’ospedale di Gubbio–Gualdo Tadino, dove venerdì scorso i Carabinieri della Compagnia di Gubbio hanno portato in dono uova pasquali ai piccoli pazienti e alle neomamme ricoverate.

Tra i bambini che hanno ricevuto il pensiero c’erano anche due gemelline appena nate, accolte con particolare affetto dai militari e dal personale sanitario. I piccoli, accompagnati dai genitori, hanno ricevuto uova di cioccolato decorate con la tradizionale fiamma dell’Arma, realizzate da un’azienda specializzata che fornisce i prodotti in virtù di una convenzione con la Benemerita.

La consegna è avvenuta alla presenza del comandante della Compagnia di Gubbio, capitano Pasquale Moriglia, insieme ai comandanti delle Stazioni di Gubbio e Gualdo Tadino e ad alcuni carabinieri della Compagnia.











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I militari sono sti accolti dal personale medico e infermieristico dell’ospedale, guidato dalla direttrice sanitaria dell’ospedale di Branca, Teresa Tedesco, e dal direttore del Dipartimento, Guido Pennoni, che hanno espresso gratitudine per l’attenzione rivolta ai degenti più piccoli e alle loro famiglie.

L’iniziativa rientra nelle attività di vicinanza al territorio che l’Arma dei Carabinieri porta avanti da anni, con particolare attenzione ai più piccoli e a chi trascorre le festività in ospedale.