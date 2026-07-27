Il vescovo Accrocca in visita a Sigillo per la festa di Sant’Anna

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Redazione Gualdo News
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In occasione dei festeggiamenti dedicati alla patrona Sant’Anna, il vescovo delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Felice Accrocca, ha fatto visita a Sigillo dove ha incontrato l’amministrazione comunale e la comunità parrocchiale.

Accompagnato dal parroco don Emmanuel Komla Saga, il presule è stato ricevuto nella sede municipale dal sindaco Giampiero Fugnanesi insieme ai componenti della giunta e ad alcuni consiglieri comunali.

Nel corso dell’incontro il sindaco ha omaggiato monsignor Accrocca una copia con la monografia di Nicola Cleopazzo, Ippolito Borghese (1568-1623/24) e «la casta bellezza “controriforma”». Arte, storia e devozione a Napoli e nel Viceregno tra Cinque e Seicento, pubblicata nel 2024 dalla casa editrice Fioranna e dedicata al pittore originario di Sigillo.

Al vescovo, come segno di benvenuto, è stata inoltre donata una pergamena raffigurante il gonfalone del Comune.

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La visita è poi proseguita nella chiesa di San Giuseppe dove monsignor Accrocca ha potuto ammirare uno dei quadri floreali realizzati in occasione dell’Infiorata del Corpus Domini, ancora esposto all’interno dell’edificio sacro.

L’iniziativa si è inserita nel programma delle celebrazioni patronali dedicate a Sant’Anna e ha rappresentato il primo incontro ufficiale tra il nuovo vescovo e la città di Sigillo.

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