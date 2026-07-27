Tironzelli, Rahmou, Gorini e Cecchetti conquistano il Giro dell’Umbria Master 2026

Si è conclusa con il successo dell’ex professionista marocchino Anouar Rahmou tra gli Under e dell’eugubino Gabriele Tironzelli tra gli Over la terza edizione del Giro dell’Umbria Master, manifestazione ciclistica che in cinque giorni ha attraversato la regione.

Rahmou, portacolori del Team Alpin Massinelli, ha conquistato la classifica generale della fascia Under grazie alla regolarità dimostrata lungo un percorso impegnativo, mentre Tironzelli, del Velo Club Gubbio, ha centrato il successo tra gli Over, chiudendo il Giro davanti al pubblico di casa nell’ultima tappa disputata sulle strade eugubine.

Tra le donne Over ha prevalso Michela Gorini della Santini Squadra Corse, ex professionista che ha aggiunto un altro prestigioso risultato alla propria carriera. Nella categoria Donne la maglia di vincitrice della classifica generale è andata invece a Daniela Cecchetti dell’Anagni Ciclismo.

L’ultima frazione, disputata sul circuito di Gubbio con arrivo in salita a San Marco, ha assegnato le ultime vittorie di tappa. Tra gli uomini si è imposto Giovanni Filippetti del Velo Club Gubbio, mentre tra le donne è stata ancora Michela Gorini a tagliare per prima il traguardo, chiudendo nel migliore dei modi la sua partecipazione alla corsa.

La manifestazione ha preso il via con il prologo di Terni e si è sviluppata attraverso cinque giornate di gara che hanno toccato anche Monteluco, le strade tra Perugia, Cannara, Bevagna e Deruta, fino all’epilogo di Gubbio, proponendo percorsi che hanno alternato prove veloci e salite impegnative.

Per gli organizzatori si chiude così un’edizione che ha confermato la crescita del Giro dell’Umbria Master, appuntamento dedicato al ciclismo amatoriale capace di richiamare atleti da diverse regioni e di promuovere il territorio umbro attraverso lo sport.



































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“Siamo un gruppo di ciclisti e di amici che collaborano con entusiasmo alla realizzazione di questo evento, con l’obiettivo di promuovere il territorio umbro attraverso la pratica del ciclismo – sottolinea il presidente Enrico Bianchi – Leonardo Barbetti, Leonardo Presta, Mara Falcinelli, Chiara Volpi ed Elisa Montanari rappresentano il cuore di questo progetto che ho il privilegio di condividere insieme a loro. Il Giro dell’Umbria è il frutto di un autentico lavoro di squadra, della passione e dell’impegno di tante persone che credono nel valore dello sport come strumento di promozione e crescita del territorio. Un sentito ringraziamento va al Comitato Regionale FCI e al presidente Roberto Cocchieri per il prezioso supporto fornito, così come alle amministrazioni comunali di Terni, Cannara, Spoleto, Ponte San Giovanni e Gubbio, che hanno accolto e sostenuto con entusiasmo questa manifestazione».