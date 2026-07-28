Un viaggio oltre l’infinito, con Alessadro Gattuso a Gualdo Tadino l’arte incontra i misteri del cosmo

Resterà aperta fino al 27 settembre al Centro culturale Casa Cajani di Gualdo Tadino la mostra personale di Alessandro Gattuso dal titolo “EPOS. La grande avventura umana nello spazio”.

Il percorso espositivo propone una selezione di opere tratte dalla serie Space Times, con dipinti a olio, ritratti e illustrazioni dedicati al rapporto tra l’uomo e lo spazio. Il lavoro di Gattuso unisce riferimenti scientifici, riflessione visiva e ricerca spirituale, ripercorrendo alcune delle tappe e delle immagini che hanno segnato l’immaginario legato all’esplorazione spaziale.

Le opere affrontano temi diversi: dall’immaginare una cooperazione internazionale su Marte alle guerre spaziali, fino alle emergenze ambientali terrestri, come il buco dell’ozono in Antartide. In altri lavori satelliti e strumenti astronomici vengono trasformati in elementi astratti, ridotti a segni e frammenti di colore attorno al pianeta.

La mostra richiama anche la lunga tradizione artistica che ha guardato al cielo e all’ignoto seguendo il solco tracciato dai grandi maestri del passato, dalle visioni di Vermeer e Van Gogh fino alle storiche fotografie dell’allunaggio di Armstrong e Aldrin. Gattuso cattura l’ignoto per celebrare le conquiste dell’uomo e interrogarsi sul futuro dell’esplorazione spaziale.

Come osservò l’astronomo Carl Sagan “L’immaginazione spesso ci porta in mondi che non sono mai esistiti. Ma senza di essa, non andiamo da nessuna parte”. L’opera del maestro Gattuso raccoglie questa eredità, mettendo al centro quel senso di meraviglia che incarna l’esplorazione spaziale nel suo complesso e offrendo al pubblico una rinnovata spinta a guardare verso nuove frontiere.

L’esposizione è allestita nello spazio galleria di Casa Cajani, che ospita anche il Museo della Ceramica e il Museo Archeologico Antichi Umbri, ed è visitabile dal giovedì alla domenica e nei giorni festivi, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 nella sede di via Imbriani a Gualdo Tadino.