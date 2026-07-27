Fossato di Vico, il 2 agosto il finissage della mostra “Ceramica in Umbria”

Si concluderà domenica 2 agosto “Ceramica in Umbria: antiche radici, nuove visioni”, la rassegna che si svolge in più punti dislocati nel centro storico di Fossato di Vico curata da UniTre Parco del Monte Cucco e UniTre Perugia in collaborazione con il Comune di Fossato di Vico.

L’evento finale prenderà il via alle ore 18 all’Antiquarium comunale, dove l’archeologa Maria Angela Testa proporrà una lettura critica dedicata al rapporto tra i reperti antichi conservati nel museo e le ricerche contemporanee esposte nel centro storico.

L’intervento approfondirà la continuità tra le diverse forme assunte dalla ceramica nel corso dei secoli, dai manufatti d’impasto di tradizione locale ai buccheri etruschi, fino alle ceramiche romane da mensa e ai reperti votivi.

Il percorso consentirà di osservare la terracotta nelle sue funzioni pratiche, formali e rituali, oltre che come testimonianza dei rapporti culturali e della vita quotidiana delle popolazioni dell’Appennino umbro.

Il secondo appuntamento è previsto intorno alle 19.30 alla Fonte del Lavatoio, nei pressi della cinta muraria, dove l’artista Attilio Quintili presenterà la performance “Scioglimento #26”.

L’opera prevede il progressivo disfacimento di una scultura in argilla cruda posta a contatto con l’acqua sorgiva. I residui del processo si depositeranno sull’opera “Sfoglia”, modificandone la superficie e riportando gradualmente l’argilla alla sua condizione originaria. La performance è dedicata ai temi della trasformazione della forma, della transitorietà e della rigenerazione della materia.

La mostra riunisce le opere di 23 artisti: Lucia Angeloni, Simona Baldelli, Toni Bellucci, Paolo Biagioli, Iva Boccali, Mario Boldrini, Monica Bozzi, Caterina Calabresi, Fanette Cardinali, Catia Ceccacci, Tonina Cecchetti, direttrice artistica della rassegna, Eraldo Chiucchiù, Marino Ficola, Roberto Fugnanesi, Luca Leandri, Graziano Pericoli, Attilio Quintili, Luigi Ricciarelli, Marilena Scavizzi, Luciano Tittarelli, Maurizio Tittarelli Rubboli, Gabriele Tognoloni e Walter Tomassoli.

L’esposizione, accompagnata da un catalogo che guida il percorso nel centro storico, resterà aperta con ingresso libero fino a domenica 2 agosto. Nei giorni feriali sarà visitabile dalle 17 alle 20, il sabato dalle 15.30 alle 20 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 20.