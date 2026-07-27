Nasce a Gualdo Tadino il gruppo di Futuro Nazionale, Giuseppe Marraudino referente cittadino

È stato costituito a Gualdo Tadino il gruppo locale di Futuro Nazionale, movimento guidato a livello nazionale dal generale Roberto Vannacci. Referente cittadino sarà Giuseppe Marraudino, studente universitario già impegnato nelle attività politiche e associative del movimento in Umbria.

La nuova organizzazione locale, si legge nel comunicato, intende offrire ai cittadini uno spazio di partecipazione fondato sui temi dell’“identità nazionale, della sicurezza, della legalità, della valorizzazione del territorio e del sostegno alle famiglie e alle imprese”.

La nomina di Marraudino viene presentata dal movimento come il primo passo verso la costruzione di una presenza stabile a Gualdo Tadino, con il coinvolgimento di cittadini, giovani, professionisti e associazioni interessati a partecipare alle attività politiche del gruppo.

Il coordinamento annuncia iniziative pubbliche e occasioni di confronto dedicate alle principali questioni locali. Tra i temi indicati figurano il lavoro, il sostegno alle attività produttive, la sicurezza urbana, il decoro cittadino, la tutela delle famiglie e la valorizzazione delle nuove generazioni.

Nei prossimi mesi Futuro Nazionale Gualdo Tadino prevede di organizzare incontri aperti alla cittadinanza per raccogliere “idee, proposte e contributi utili alla costruzione di un progetto politico sempre più vicino alle esigenze di Gualdo Tadino”