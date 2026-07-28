Gubbio, rifiuti abbandonati sotto il cavalcavia della Contessa: sette persone denunciate

Sette persone sono state denunciate dai Carabinieri Forestali del Nucleo di Gubbio al termine di un’indagine durata diversi mesi sull’abbandono incontrollato e sulla gestione illecita dei rifiuti.

Per alcuni dei soggetti coinvolti è scattato anche il ritiro della patente, poiché il trasporto e l’abbandono dei materiali sarebbero avvenuti utilizzando veicoli.

L’attività investigativa, condotta attraverso pattugliamenti e appostamenti, ha consentito di individuare diverse condotte illecite in aree boschive e isolate. In particolare, l’attenzione dei militari si è concentrata su una strada vicinale che si dirama sotto il nuovo cavalcavia della strada statale Contessa e conduce verso le zone boscate sovrastanti.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri Forestali, in quelle aree venivano scaricati e abbandonati materiali di vario tipo, con alcune porzioni di terreno divenute delle discariche abusive a cielo aperto. Tra i reati contestati figurano l’abbandono incontrollato di rifiuti, anche speciali, e il trasporto abusivo.

Dagli accertamenti è inoltre emerso che alcuni soggetti si facevano consegnare i rifiuti nel piazzale antistante il centro di raccolta comunale da cittadini diretti alla struttura per il regolare conferimento. I materiali venivano poi trasportati senza le necessarie autorizzazioni e senza l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, allo scopo di selezionare quelli ritenuti di interesse.

Oltre al procedimento penale, in applicazione delle più recenti disposizioni normative, ai responsabili che avrebbero utilizzato veicoli per trasportare e abbandonare i rifiuti è stata ritirata la patente di guida.

I Carabinieri Forestali richiamano i cittadini al corretto conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta comunale e annunciano la prosecuzione dei controlli anche nei prossimi mesi, con finalità sia repressiva sia preventiva.