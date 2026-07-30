Rinnovo della promessa Scout, sabato e domenica sulle montagne gualdesi

Un fine settimana importante per il Masci di Gualdo Tadino, che vedrà il rinnovo della promessa Scout con lo sfondo della montagna gualdese.

Il primo appuntamento è fissato a sabato 1 agosto alle ore 21 con la Via Crucis sul Monte Serrasanta, a cui seguirà una domenica 2 agosto densa di impegni: alle ore 8.45 ritrovo a Valsorda, da qui si partirà a piedi verso Serrasanta dove, alle ore 11, presso l’eremo è in programma la Santa Messa celebrata da S.E. Mons. Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio e Cittàò di Castello.

Alle ore 12, il rinnovo della promessa Scout e a seguire il pranzo preparato dalla comunità di Gualdo Tadino (quota di 10€). Chiusura alle ore 15.30 con il tradizionale cerchio di chiusura.