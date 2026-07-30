Rinnovo della promessa Scout, sabato e domenica sulle montagne gualdesi

Di
Redazione Gualdo News
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scout masci agesci gualdo san giorgio

Un fine settimana importante per il Masci di Gualdo Tadino, che vedrà il rinnovo della promessa Scout con lo sfondo della montagna gualdese.

Il primo appuntamento è fissato a sabato 1 agosto alle ore 21 con la Via Crucis sul Monte Serrasanta, a cui seguirà una domenica 2 agosto densa di impegni: alle ore 8.45 ritrovo a Valsorda, da qui si partirà a piedi verso Serrasanta dove, alle ore 11, presso l’eremo è in programma la Santa Messa celebrata da S.E. Mons. Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio e Cittàò di Castello.

Alle ore 12, il rinnovo della promessa Scout e a seguire il pranzo preparato dalla comunità di Gualdo Tadino (quota di 10€). Chiusura alle ore 15.30 con il tradizionale cerchio di chiusura.

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