Il Comune di Gualdo Tadino ha aderito alla definizione agevolata delle entrate locali, la cosiddetta “Rottamazione-quinquies”, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 25 giugno 2026 approvata all’unanimità.

La misura riguarda i ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2023 e sarà gestita interamente da AdER. Potranno rientrare nella procedura i debiti di natura tributaria, come Imu, Tari e imposte minori, oltre a quelli patrimoniali risultanti dai ruoli coattivi trasmessi dal Comune nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

Con l’adesione alla definizione agevolata, i contribuenti saranno tenuti a versare l’importo dovuto a titolo di imposta e le spese di notifica. Saranno invece eliminati sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione.

Il primo passaggio è previsto per il 15 ottobre 2026, quando l’Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà disponibili nell’area riservata del proprio sito i dati relativi ai carichi definibili per ciascun contribuente.

La domanda di adesione potrà essere presentata esclusivamente online, attraverso il portale di AdER, dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026. Entro il 28 febbraio 2027 l’Agenzia comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute e gli eventuali piani di pagamento.

Il termine per il versamento, in un’unica soluzione oppure in forma rateale, è fissato al 31 marzo 2027.