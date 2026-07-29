Caldo in aumento in Umbria, da venerdì possibili punte vicine ai 40 gradi in alcune zone

Le temperature torneranno a salire in Umbria già da oggi, con valori massimi diffusamente superiori ai 36-37 gradi e punte più elevate nelle conche urbanizzate. Secondo Perugia Meteo, il passaggio più intenso dell’ondata di calore è atteso da venerdì e dovrebbe protrarsi per almeno 72 ore.

I valori più elevati sono previsti nella periferia perugina, nel folignate e nel ternano.

“Lo scatto in avanti avverrà da venerdì”, spiega Perugia Meteo, quando sulla regione dovrebbe arrivare una configurazione che potrebbe far aumentare le temperature massime di altri due gradi rispetto a quelle registrate fino a giovedì.

Non viene esclusa, quindi, la possibilità che alcune località umbre possano raggiungere la soglia psicologica dei 40°C. L’evoluzione dovrà tuttavia essere valutata con l’avvicinarsi del fine settimana.

All’inizio della prossima settimana potrebbe verificarsi una temporanea fase di instabilità, con qualche temporale pomeridiano favorito dal passaggio di aria più fresca in quota. Anche dopo questa fase, però, le temperature dovrebbero rimanere molto elevate.

Perugia Meteo invita alla prudenza sulle previsioni a medio termine, ricordando che le configurazioni alimentate da aria subtropicale una volta insediate sul Mediterraneo sono spesso “dure a morire”. In passato, infatti, ondate di calore considerate ormai prossime alla conclusione si sono successivamente rinnovate.

Oltre alle precauzioni da adottare nelle ore più calde per evitare colpi di sole e di calore, viene richiamata l’attenzione sul rischio incendi. Nelle aree boschive o coperte da erba secca anche parcheggiare un’automobile può provocare l’innesco di un focolaio, in una fase in cui la vegetazione tornerà rapidamente sotto stress dopo le piogge dei giorni scorsi.