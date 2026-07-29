Sigillo, cinque appuntamenti per la nuova rassegna “La musica nell’aria”

Cinque appuntamenti tra concerti e masterclass compongono il programma estivo de “La musica nell’aria“, la nuova rassegna promossa a Sigillo dall’amministrazione comunale.

Un percorso sonoro diffuso che accompagnerà il territorio attraverso le stagioni: dopo gli eventi estivi, infatti, il calendario proseguirà con nuove iniziative nei mesi autunnali e nel periodo natalizio diffuse nel centro storico e in altri spazi con l’obiettivo di valorizzare Sigillo attraverso la musica come elemento di identità, attrattività e coesione sociale.

La programmazione estiva nasce con una duplice finalità: animare il centro storico in un periodo in cui il borgo accoglie numerosi visitatori e offrire occasioni di incontro e cultura ai cittadini. Un ruolo centrale sarà affidato a Villa Anita, sede del Parco del Monte Cucco, che diventerà il principale spazio della rassegna. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

Venerdì 31 luglio aprirà il cartellone il concerto della band perugina degli 88 Folli che, con il suo cantautorato italiano, nel corso degli anni ha condiviso il palco con artisti come i Modena City Ramblers, il Piotta, la Bandabardò, e i Nobraino.

Il mese di agosto sarà invece caratterizzato da tre appuntamenti dedicati al jazz, con una proposta artistica di qualità.

Giovedì 6 agosto prenderà il via la masterclass con il pianista e compositore Ramberto Ciammarughi, riservata agli allievi della scuola di musica “Al Fondino”.

Venerdì 7 agosto sarà protagonista The Next Caterina Di Placido Aguacate, quartetto che propone classici della musica americana blues e soul dagli anni Cinquanta fino ad oggi, con un pizzico di improvvisazione dal sapore gospel.

Sabato 8 agosto si esibirà la pianista e compositrice marchigiana Elena Lodovici in duo con Nico Gori, portando sul palco il suo ultimo album “Bad and good times” arricchito con nuove parti strumentali e vocali. Un sound che si muove nel jazz contemporaneo, tra contaminazioni pop, bebop, folk, r&b e musica classica.

Entrambe le serate concertistiche saranno aperte dall’Ensemble Mario Castronari.

“Con La musica nell’aria vogliamo superare la logica del singolo evento – afferma l’assessore alla Cultura Nadia Tittarelli – e costruire una proposta culturale continuativa in diversi periodi dell’anno. La musica diventa così uno strumento per valorizzare i nostri luoghi e rendere Sigillo sempre più attrattiva.”

“Questa rassegna – aggiunge il sindaco Giampiero Fugnanesi – rappresenta un investimento sull’identità e sulla capacità di accoglienza del nostro territorio. Cultura, turismo e attività economiche locali possono rafforzarsi reciprocamente: vogliamo offrire occasioni di qualità ai cittadini e, nello stesso tempo, far conoscere Sigillo a un pubblico sempre più ampio.”

A chiudere il programma estivo, il 20 agosto, sarà il concerto della Antonio Ballarano Band che porterà a Sigillo il suo repertorio coinvolgente, un viaggio che attraversa il Novecento, dai vecchi swing made in Italy al cantautorato.