“Burraco sotto le stelle” torna a Sigillo, il ricavato per un progetto contro bullismo e cyberbullismo

Venerdì 7 agosto, alle ore 21, piazza Martiri a Sigillo ospiterà la quarta edizione di “Burraco sotto le stelle”, torneo a coppie organizzato da Avis Sigillo in collaborazione con l’associazione “Sotto il Campanone” di Gubbio e con il patrocinio del Comune.

La competizione si articolerà in tre turni Mitchell e un turno Danese. La quota di iscrizione è fissata in 25 euro a coppia, mentre il termine per aderire è giovedì 6 agosto.

A metà serata sarà offerto un buffet ai partecipanti e sono previsti diversi premi. In caso di maltempo, il torneo si svolgerà sotto il tendone della pista polivalente, nel Parco “Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa”.

Il ricavato sarà destinato al progetto “Rispettiamoci”, che prevede durante l’anno una serie di incontri nelle scuole medie della Fascia Appenninica con psicologi specializzati. L’iniziativa punta a favorire nei ragazzi una maggiore consapevolezza di sé e degli altri e ad affrontare temi come body shaming, bullismo e cyberbullismo.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Angela al 339 7021185, Maria al 338 1416924 oppure Avis Sigillo al 388 5741552, disponibile anche tramite WhatsApp.