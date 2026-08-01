Riapre il rifugio “La Valletta” sul Monte Cucco, gestione affidata fino al 2032

Riapre il rifugio escursionistico “La Valletta”, struttura di proprietà del Comune di Sigillo situata in località Pian del Monte, nel Parco del Monte Cucco. Dopo il completamento dell’iter amministrativo, l’immobile è stato affidato in gestione alla ditta individuale Agostinucci Ulisse per il periodo 2026-2032.

La Giunta comunale ha quindi accolto la proposta presentata dal nuovo gestore alle condizioni previste dall’avviso pubblico.

La riapertura consentirà di rendere nuovamente fruibile un punto di riferimento per escursionisti, famiglie, sportivi e visitatori che frequentano il comprensorio, soprattutto durante la stagione estiva.

L’amministrazione comunale aveva indicato tra gli obiettivi prioritari la valorizzazione economica e funzionale dell’immobile, l’apertura nel periodo di maggiore affluenza e l’attivazione di un servizio stabile a supporto della frequentazione turistica della montagna.

“Con la riapertura della Valletta restituiamo ai cittadini di Sigillo e a tutti gli amanti del Monte Cucco un luogo particolarmente caro alla nostra comunità“, afferma il sindaco Giampiero Fugnanesi che evidenzia come il rifugio, oltre a un punto di ristoro, rappresenti anche “un presidio di accoglienza, socialità e promozione del territorio”.

La presenza della struttura contribuirà a rendere Pian del Monte più accessibile e frequentato, rafforzando i servizi destinati a chi pratica attività all’aria aperta.