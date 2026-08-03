Gualdo Tadino, Bici Insonni sui sentieri della montagna sotto la luna piena

Mountain bike, e-bike con numerosi ciclisti hanno attraversato nella notte i sentieri della montagna gualdese per la sedicesima edizione di “Bici Insonni”, organizzata dal GS Avis Gualdo Tadino.

La manifestazione si è svolta venerdì 31 luglio con partenza da piazza Mazzini da dove il gruppo ha iniziato l’ascesa verso la montagna.

Il percorso ha condotto i ciclisti al Rifugio Chiesetta di Valsorda, prima tappa della serata, dove è stato allestito un punto di ristoro con la tradizionale barbozza. Da qui l’escursione è proseguita lungo la strada della Chiavellara e verso le pendici del Serrasanta, attraverso prati e sentieri illuminati dalle luci delle biciclette.

Bici Insonni ha la caratteristica di essere molto di più di un’escursione in mountain bike. L’evento regala ogni volta delle emozioni uniche e richiamando appassionati e famiglie desiderosi di immergersi nella natura e di vivere il territorio in una dimensione diversa fatta di silenzio e paesaggi straordinari.

Particolare attenzione è stata riservata ai bambini della Scuola di ciclismo Mtb del GS Avis Gualdo Tadino, che hanno affrontato la salita verso Valsorda insieme agli altri partecipanti.

“Vederli procedere lungo il percorso, superando le difficoltà con la grinta, il coraggio e l’energia tipici della loro età, è stata una delle immagini più belle dell’intera manifestazione”, sottolineano gli organizzatori.

Ad accompagnare il gruppo durante il tragitto è stata anche la luna piena, apparsa bassa sull’orizzonte e caratterizzata da un intenso colore arancione. Nei tratti panoramici verso il Serrasanta, il fenomeno ha reso particolarmente visibile il profilo della montagna e della valle.

Al termine dell’escursione i partecipanti sono tornati al Rifugio Chiesetta dove si è svolto il momento conviviale conclusivo che ha consolidato quello spirito di amicizia e condivisione che rappresenta da sempre il vero valore aggiunto della manifestazione.

Il GS Avis Gualdo Tadino ha ringraziato i partecipanti e quanti hanno collaborato all’organizzazione dell’iniziativa, che anche quest’anno ha riunito appassionati di ciclismo, famiglie e giovani atleti lungo i percorsi montani del territorio.