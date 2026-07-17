Al via a Costacciaro “Notti d’Autore”, gran finale domenica con Sigfrido Ranucci

Sarà Sigfrido Ranucci, al centro dell’attualità nelle ultime settimane dopo gli sviluppi dell’inchiesta sull’attentato subito dal giornalista nell’ottobre scorso e il conseguente acceso dibattito politico e mediatico, a chiudere l’edizione 2026 di Notti d’Autore, il festival che da venerdì 17 a domenica 19 luglio animerà il centro storico di Costacciaro.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Costacciaro con il patrocinio di Regione Umbria, Assemblea legislativa dell’Umbria, Fondazione Perugia e Comune di Costacciaro, avrà come filo conduttore “Verità Nascoste”, proponendo tre giorni di incontri, spettacoli e approfondimenti dedicati al giornalismo d’inchiesta, alla memoria, alla cronaca e alla letteratura.

Domenica 19 luglio Ranucci, giornalista e conduttore di Report, porterà sul palco “Diario di un Trapezista”, uno spettacolo nel quale ripercorre le scelte professionali e personali che hanno segnato la sua carriera, raccontando episodi e retroscena del suo percorso umano e giornalistico.

“Ci sono posti dove certe storie risuonano in modo diverso, lontano dal rumore. Costacciaro è uno di questi – spiega Riccardo Conti della Pro Costacciaro – Con il tema Verità Nascoste proponiamo tre giornate dedicate alla ricerca della verità nei crimini, nella memoria e nelle storie dimenticate, affiancando la memoria di Peppino Impastato al racconto di Sigfrido Ranucci, alle vicende di cronaca ricostruite da Alvaro Fiorucci e alle testimonianze sul massacro del Circeo”.

Il festival prenderà il via venerdì 17 luglio con Luisa Impastato, nipote di Peppino Impastato, protagonista dello spettacolo Fiori di campo, dedicato alla memoria del giornalista e attivista siciliano assassinato dalla mafia nel 1978. L’ingresso sarà gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti.

Sabato 18 luglio spazio ad Alvaro Fiorucci, che presenterà il libro L’alfabeto del sangue, dedicato al caso irrisolto di Mara Calisti. In serata il centro storico si trasformerà in un grande Cluedo vivente, con attori professionisti, indizi e prove disseminati tra i vicoli del borgo. Dalle 20 l’area street food sarà accompagnata dalla musica dal vivo dell’Orchestrina Duo, con Gabriele Bianchi e Leo Ercolani.

La giornata conclusiva di domenica 19 luglio si aprirà con l’incontro dedicato al podcast A nudo. Il massacro del Circeo, con le autrici Angela Di Berardino e Giulia Mariani, prima dell’appuntamento serale con Sigfrido Ranucci.

Per tutta la durata della manifestazione sarà attiva l’area street food allestita sulla terrazza panoramica del Monumento.

I biglietti e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale del festival, dove è possibile effettuare anche le prenotazioni obbligatorie per gli eventi a numero limitato.