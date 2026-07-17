Incendio ancora attivo a Nocera Umbra: tre Canadair, un elicottero e strada parzialmente chiusa

Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento dell’incendio boschivo che da due giorni interessa il territorio di Nocera Umbra, mentre a Costacciaro e Baiano di Spoleto la situazione è in miglioramento e si lavora ormai alla bonifica delle aree percorse dalle fiamme.

Il fronte più delicato resta quello di Nocera Umbra, nelle zone di Case Basse, Aggi e Bagnara, dove l’incendio è ancora attivo.

Sul posto sono impegnati quattro squadre dei Vigili del Fuoco di Perugia con 15 unità e 6 mezzi, due squadre dell’Agenzia Forestale Regionale e un’Unità di Comando Locale (UCL), coordinata da un funzionario dei Vigili del Fuoco. Dal cielo operano tre Canadair e un elicottero del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Arezzo, coordinati da due Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS).

Per consentire lo svolgimento delle operazioni è stata disposta la parziale chiusura della strada statale 361 nel tratto compreso tra Case Basse e Bagnara.

Inoltre, in accordo con E-Distribuzione, è stata interrotta l’alimentazione delle linee elettriche di media tensione presenti nell’area interessata dall’incendio. I Vigili del Fuoco avvertono che la disalimentazione potrebbe causare disagi ai cittadini e precisano che il servizio sarà ripristinato non appena le condizioni di sicurezza lo consentiranno.

A Costacciaro, invece, l’incendio è entrato nella fase di bonifica. Sul posto sono al lavoro il Direttore delle Operazioni di Spegnimento dei Vigili del Fuoco, due squadre dell’Agenzia Forestale Regionale, che resteranno sul posto anche durante la notte a presidio delle aree, e un elicottero della Regione Marche, impegnato negli interventi mirati sui punti ancora caldi.

Anche a Baiano di Spoleto la situazione è sotto controllo. Le operazioni si concentrano sulla bonifica dell’area con una squadra dei Vigili del Fuoco composta da cinque operatori e due mezzi, affiancata dall’Agenzia Forestale Regionale e dal DOS.