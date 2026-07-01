Fossato di Vico, riqualificata e riaperta via del Centro Sportivo

È stata riaperta al traffico via del Centro Sportivo a Fossato di Vico, al termine di un intervento di riqualificazione che ha interessato, oltre alla carreggiata, l’intera area, con opere finalizzate a migliorare sicurezza, viabilità e decoro urbano.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Lorenzo Polidori, che attraverso un post sui social ha comunicato la conclusione dei lavori.

“Oggi restituiamo alla cittadinanza un’arteria viaria importante: via del Centro Sportivo, completamente riqualificata e finalmente riaperta al traffico“, ha scritto il primo cittadino.

L’intervento ha previsto la ricostruzione della carreggiata, la realizzazione delle nuove fognature, la posa del nuovo manto d’asfalto e il ripristino delle griglie lungo i marciapiedi. Un’opera che, come sottolinea l’amministrazione comunale, è stata resa possibile anche grazie all’utilizzo di ulteriori risorse ministeriali e regionali.

I lavori si inseriscono in un più ampio programma di riqualificazione della zona. In precedenza erano infatti già stati realizzati il nuovo muraglione di contenimento, un marciapiede e un nuovo impianto di pubblica illuminazione.

“Si tratta di un intervento importante e atteso – evidenzia Polidori – che non si è limitato alla sola ricostruzione della carreggiata, ma ha interessato più complessivamente la sicurezza e la qualità dell’intera area.”

Secondo il sindaco, il completamento dell’opera consentirà di migliorare la fruibilità della zona e la sicurezza per automobilisti e pedoni.

“Un’opera complessa che oggi ci consente di restituire ai cittadini una strada più moderna, decorosa e sicura, migliorando al contempo la viabilità e la fruibilità dell’intera zona“, conclude il primo cittadino, che ha infine rivolto un ringraziamento “a tutti coloro che hanno reso possibile ciò.”