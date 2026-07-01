“Lumière – Tutti i colori del cinema”, rinviata la prima serata: cambia il calendario della rassegna

Slitta di una settimana il debutto di “Lumière – Tutti i colori del cinema”, la rassegna cinematografica estiva alla Rocca Flea promossa dal Comune di Gualdo Tadino e curata da Antonio Manzo.

A causa delle avverse previsioni meteorologiche di giovedì 2 luglio, gli organizzatori hanno deciso di rinviare la serata inaugurale e di aggiornare l’intero calendario delle proiezioni.

La rassegna prenderà quindi il via giovedì 9 luglio alla Rocca Flea con “Film d’amore e d’anarchia” (1973) di Lina Wertmüller, omaggio alla grande Mariangela Melato. Si tratta del recupero dell’appuntamento inizialmente previsto per il 2 luglio.

La pellicola inaugurale racconta la storia di Antonio “Tunin” Soffiantini, interpretato da Giancarlo Giannini, un contadino che nel 1932 raggiunge Roma con l’intenzione di assassinare Benito Mussolini. L’incontro con due donne cambierà però radicalmente il corso degli eventi, in uno dei film più celebri della regista Lina Wertmüller.

Confermato il format che negli anni ha riscosso un notevole successo, cioè la proiezione di grandi classici della cinematografia internazionale unita a un percorso con degustazione di vini selezionati.

Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 21 con ingresso libero, degustazione inclusa.

L’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi, presentando l’iniziativa, ha sottolineato il valore della manifestazione: “Siamo felici di riproporre “Lumière – Tutti i colori del cinema” nel luogo simbolo della nostra città, la Rocca Flea. Questa iniziativa rappresenta un perfetto connubio tra la valorizzazione del nostro patrimonio storico e la diffusione della cultura cinematografica”.

Dopo il rinvio, anche gli altri appuntamenti sono stati riprogrammati. Martedì 12 agosto sarà la volta della commedia romantica “A piedi nudi nel parco” (1967), tributo a Robert Redford. Mercoledì 19 agosto spazio al cinema d’autore italiano con “La Mazurka del Barone, della Santa e del Fico Fiorone” (1975), omaggio a Pupi Avati, mentre la rassegna si concluderà mercoledì 26 agosto con “Il Maratoneta” (1976), capolavoro interpretato da Dustin Hoffman.

Ogni serata sarà accompagnata da un vino selezionato e da una degustazione che valorizza il connubio tra cinema e territorio.

La manifestazione è organizzata in collaborazione con il Polo Museale Città di Gualdo Tadino.

IL NUOVO CALENDARIO

9 luglio – Film d’amore e d’anarchia (1973) – Omaggio a Mariangela Melato (recupero della serata del 2 luglio)

12 agosto – A piedi nudi nel parco (1967) – Omaggio a Robert Redford

19 agosto – La Mazurka del Barone, della Santa e del Fico Fiorone (1975) – Omaggio a Pupi Avati

26 agosto – Il Maratoneta (1976) – Omaggio a Dustin Hoffman

Tutte le proiezioni inizieranno alle ore 21, con ingresso libero e degustazione inclusa.