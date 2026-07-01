Seconda edizione del bando Nocera Umbra Borgo Green, premiate le associazioni più “sostenibili”

L’associazione Nocera Umbra Borgo Green ha premiato le associazioni più “sostenibili”. Sono stati tre i progetti a impronta green del territorio ad aggiudicarsi la vittoria della seconda edizione del bando dell’associazione.

Un quarto premio, non assegnato, è stato devoluto alla raccolta fondi a favore delle cure mediche per un giovane nocerino che recentemente ha subito un serio incidente. A ognuno è stato assegnato un contributo di cinquecento euro.

Le premiazioni si sono tenute sabato nella sala del Consiglio comunale del municipio nocerino. Il presidente di Nocera Umbra Borgo Green, Alessandro Giovannini, ha consegnato i premi, tutti pari merito, ai rappresentanti di Ente Palio dei Quartieri, Raida, Treditre e Trekking Nocera Umbra. Presente alla premiazione anche il sindaco di Nocera Umbra Virginio Caparvi.

Per l’Ente Palio hanno ritirato il premio il presidente Alessandro Coccia e la vicepresidente Alessia Stefanelli. Il progetto “Palio dei quartieri: comunità e sostenibilità” promuoverà la raccolta differenziata e la sostenibilità all’interno della manifestazione estiva e nei suoi canali di comunicazione.

Hanno presentato un progetto congiunto le associazioni Raida e Treditre dal titolo “Orbita” e prevede uno spazio temporaneo nel centro storico dedicato all’incontro, all’arte e all’ambiente. Ha ritirato il premio Sarah Maria Hartlaub, di Treditre.

La presidente Sandra Ortega, insieme ad Andrea Dicsi, ha ritirato il premio per l’associazione Trekking Nocera Umbra che ha partecipato con un il progetto “Scopriamo Nocera”. Sono previsti due percorsi di trekking: il 13 agosto, con un’escursione dedicata alla consapevolezza ambientale abbinata al tramonto sul Pennino, e il 22 agosto, con lezioni di acquerello en plein air insieme al pittore Aldo Canzi.

Alla premiazione erano presenti anche alcuni familiari di Adriano Bazzucchi, giovane pilota di motocross, che il 2 maggio ha subito un grave incidente in allenamento che ha comportato una lesione midollare. Nocera Umbra Borgo Green ha voluto donare a lui il quarto premio del bando non assegnato, ritirato dalla madre Oriana Giustiniani, unendosi al sostegno della comunità nocerina.

“Siamo nati con l’obiettivo di creare alleanze attorno ad un tema che è di tutti, quello dell’ambiente, della sostenibilità, della cura dei luoghi in cui viviamo – spiega il presidente di Nocera Umbra Borgo Green, Alessandro Giovannini – Con questa edizione del bando vogliamo portare avanti il nostro obiettivo e continuare a sostenere il lavoro di chi valorizza e si impegna per far diventare più green il nostro territorio. Siamo felici della validità dei progetti che sosteniamo, che coprono campi diversi ed uniscono l’impronta green alla volontà di creare una collettività consapevole ed unita.”

“Quest’anno in particolare, questo bando significa dunque connessione tra le realtà del territorio e la comunità nocerina che si è già mobilitata per sostenere Adriano, al quale anche noi abbiamo voluto dare un piccolo contributo”, ha concluso Giovannini.