Gualdo Tadino, l’assistente virtuale “Angela” arriva su WhatsApp e Messenger

L’assistente virtuale Angela del Comune di Gualdo Tadino amplia i propri canali di comunicazione e sbarca su WhatsApp e Messenger. Dopo l’esperienza avviata sul sito istituzionale dell’ente, il servizio basato sull’intelligenza artificiale sarà ora accessibile anche attraverso le due piattaforme di messaggistica più diffuse, con l’obiettivo di rendere ancora più semplice e immediato il dialogo tra cittadini e amministrazione.

La novità è stata presentata mercoledì nella sala consiliare del municipio dal sindaco Massimiliano Presciutti, dall’assessore alla Transizione Digitale Giorgio Locchi, dalla responsabile del Settore Amministrativo Mirna Betti Sorbelli, dal responsabile dell’Ufficio per la Transizione Digitale Salvatore Zenobi e dal tecnico informatico Marco Coldagelli.

Attraverso il numero 075 9150222, che potrà essere salvato direttamente su WhatsApp oppure raggiunto tramite i QR Code che saranno affissi in diversi punti della città, cittadini, imprese e visitatori potranno ottenere informazioni sugli uffici comunali, gli orari di apertura, i servizi, le procedure amministrative, gli eventi e le principali attività dell’ente, in qualsiasi momento della giornata.

Il progetto rappresenta un ulteriore passo nel percorso di innovazione digitale avviato dal Comune ed è stato seguito dall’assessore Giorgio Locchi, con il coordinamento operativo dell’Ufficio per la Transizione Digitale.

La piattaforma di intelligenza artificiale è stata sviluppata da Keplero AI, mentre la comunicazione e il materiale promozionale sono stati realizzati dalla società Visual di Maurilio Pecci.

L’assessore Giorgio Locchi ha sottolineato come il nuovo servizio non sostituirà il rapporto diretto con gli uffici comunali, ma lo renderà più efficace.

“Con questo nuovo servizio il Comune di Gualdo Tadino conferma la volontà di investire nell’innovazione tecnologica per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. L’intelligenza artificiale non sostituisce il rapporto diretto con gli uffici, ma rappresenta uno strumento aggiuntivo che consente di ottenere informazioni in modo immediato, facilitando l’accesso ai servizi comunali e rendendo l’amministrazione sempre più moderna, efficiente e vicina alle esigenze della comunità. Ringrazio l’Ufficio Transizione Digitale che ha lavorato a questo progetto.”

La nuova piattaforma nasce dall’esperienza maturata con Angela, l’avatar digitale introdotto sul sito istituzionale nel marzo 2025. Il sistema, primo del genere in Umbria e tra i primi in Italia, ha registrato in poco più di un anno oltre 3.200 interazioni, per un totale di 85 ore di attività, con una media di circa otto conversazioni al giorno e una durata media di un minuto e mezzo.

Contestualmente è stata potenziata la sezione turistica del sito istituzionale. L’assistente virtuale è ora in grado di rispondere in più lingue, tra cui inglese, spagnolo, francese, tedesco e cinese, rendendo più accessibili le informazioni ai visitatori stranieri.

Secondo il sindaco Massimiliano Presciutti, il progetto si inserisce in un ambito avviato da tempo dall’amministrazione comunale. “Quella odierna è un’ulteriore tappa di un percorso iniziato anni fa dal Comune di Gualdo Tadino sul tema della transizione digitale, oggi al centro di tutte le agende istituzionali e non solo. Attraverso questo servizio si potranno avere informazioni su eventi e servizi, ma potrà rivelarsi utile anche per diffondere comunicazioni tempestive in caso di situazioni di emergenza. Come amministrazione il nostro obiettivo è dare risposte sempre più concrete a cittadini e imprese, e con questo nuovo strumento continuiamo in questa direzione.”

L’assistente virtuale sarà progressivamente arricchito con nuove funzionalità e contenuti, con l’obiettivo di ampliare i servizi disponibili e rendere sempre più immediato l’accesso alle informazioni comunali.