Primo giorno del 2020, ecco il bollettino della Asl Umbria 1

Prima le belle notizie: all’ospedale comprensoriale di Gualdo Tadino-Gubbio l’ultima cicogna del 2019 è arrivata alle 17.05 di ieri 31 dicembre, mentre è femmina la prima e unica nata negli ospedali della Usl Umbria 1 nella notte di Capodanno. E’ successo all’ospedale di Pantalla di Todi quando, alle 2.12 di questa mattina è venuta alla luce Martina.

Per quanto riguarda il comprensorio eugubino gualdese, non sono stati registrati feriti o disagi da botti mentre cinque sono state le persone, tra cui un quattordicenne, che hanno fatto ricorso alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Branca per abuso di alcol.

In generale, rende noto il responsabile della centrale operativa del 118 Francesco Borgognoni, sono state registrate numerose chiamate dai vari territori umbri per stati di ebbrezza per lo più giovani. In tutto sono stati effettuati 26 trasporti dalle ambulanze 118 e da quelle delle associazioni presenti nei luoghi di manifestazioni organizzate, come previsto dalle attuali normative.

