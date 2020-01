Al fisico Giovanni Carlotti il premio Beato Angelo 2020

Pubblicità

Andrà al fisico Giovanni Carlotti (sopra, nella foto di Alessandro Malvezzi) il premio Beato Angelo 2020. Lo ha deliberato stamane la giunta comunale, che sta preparando anche l’evento in programma mercoledì 15 gennaio, festa del patrono Beato Angelo, al teatro Talia di Gualdo Tadino.

Premio alla memoria al medico Carlo Farneti e menzione speciale alla memoria alla docente Maria Dorotea Materazzi.

Di seguito le motivazioni dei premi e il programma della giornata.

Premio Beato Angelo 2020 – Giovanni Carlotti

“Professore associato presso il dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli studi di Perugia. Autore di oltre duecentoventi pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali di Fisica della Materia Condensata e di oltre cento presentazioni a Congressi Nazionali ed Internazionali. Attualmente responsabile dell’Unità di Ricerca di Perugia, nell’ambito di un progetto internazionale riguardante i materiali magnetici topologici.

Impegnato da decenni nel volontariato sociale, ideatore e vero e proprio motore del Progetto ‘Rete, Relazioni Ed Eccellenze Educative Sul Territorio’, volto al contrasto della povertà educativa e per l’offerta di nuove opportunità a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni.

Con il suo modo di essere e di fare rappresenta un esempio ed una guida per le nuove generazioni a cui dedica quotidianamente da anni tutto il proprio impegno”.

Premio Beato Angelo 2020 alla memoria – Carlo Farneti

“Un gualdese eccellente, molto conosciuto ed apprezzato, punto di riferimento per decenni di tantissime persone. Ha svolto la sua professione con grande attaccamento e dedizione, una professionista di alto spessore ma al contempo una persona semplice dalle grandi doti umane.

Sempre disponibile con pazienti e colleghi ha rappresentato una delle espressioni più autentiche della gualdesità. La città di Gualdo Tadino lo ricorda con profonda stima ed affetto”.

Menzione speciale alla memoria – Maria Dorotea Materazzi

“Una vita dedicata all’insegnamento, esercitato con professionalità e competenze profonde, sostenute da un grande amore per gli studenti che ha sempre definito i ‘suoi ragazzi’. Donna di straordinario carisma, dotata di una dirompente carica umana, per molti anni docente di materie letterarie presso l’istituto Casimiri, collaboratrice e animatrice dell’Unigualdo, aveva iniziato un’attività di lettura per i bambini della scuola primaria ai quali proponeva con coinvolgente entusiasmo le favole frutto della sua fervida fantasia. La città di Gualdo Tadino la ricorda con profonda stima ed affetto”.

LA CERIMONIA DI CONSEGNA – Si svolgerà mercoledì 15 gennaio alle ore 10 presso il Teatro Talia. Seguirà alle ore 11.15, nella basilica concattedrale di San Benedetto, la Messa Pontificale presieduta dal vescovo diocesano Monsignor Domenico Sorrentino.

Durante l’evento troverà spazio la sezione del premio attivata negli anni scorsi in collaborazione con la comunale Avis “Adriano Pasquarelli”, con il riconoscimento della città agli avisini che hanno superato la soglia delle cento donazioni. Tale riconoscimento per il 2020 andrà a Maurizio Brunetti, Antonio Bossi e Alessandro Gambini.

In programma anche la consegna dei premi del concorso “Gualdo Città Presepe” iniziativa promossa dal Comune di Gualdo Tadino insieme al Polo Museale.

Tra gli ospiti illustri che saranno presenti al teatro Talia anche il Prefetto di Perugia Claudio Sgaraglia ed il Questore Mario Finocchiaro.

IL PREMIO BEATO ANGELO – E’ nato nel 1992 e viene attribuito ai cittadini, alle associazioni o agli istituti di Gualdo Tadino che hanno contribuito in modo significativo a diffondere l’immagine della città in Italia e nel mondo e si sono distinti per la loro professionalità o che si sono messi in luce nel delicato ambito della solidarietà.

