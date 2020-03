Covid-19, numeri sempre più incoraggianti in Umbria. Calano anche i ricoveri

Pubblicità

Ancora numeri molto incoraggianti dal bollettino sull’emergenza Covid-19 della Regione Umbria con dati aggiornati alle ore 8 di questa mattina, martedì 31 marzo.

Rallenta ancora la percentuale di incremento: dal 2,65% di ieri al 2,56 di oggi, che equivale a 27 positivi in più rispetto al giorno precedente, che porta il totale a 1078 persone in Umbria. I guariti restano 15, di cui 9 residenti nella provincia di Perugia, 6 in quella di Terni.

Crescono, anche se di poco dopo l’impennata degli ultimi due giorni, i clinicamente guariti (i pazienti che non avvertono più sintomi ma che risultano ancora positivi al test), che da 169 arrivano a 175, di cui 119 residenti nella provincia di Perugia e 56 in quella di Terni.

Aumentano purtroppo anche i deceduti, 4 nelle ultime 24 ore. Adesso sono 37: 22 residenti nella provincia di Perugia e 12 in quella di Terni, 1 di fuori regione.

Migliora la situazione dei ricoveri, dove per la prima volta si registra un decremento, anche se soltanto di una unità: da 220 a 219, ma è un altro segnale che dà fiducia. Calano anche i pazienti in terapia intensiva: da 47 a 43,anche se in questo caso possono aver inciso i decessi. Ma resta il fatto che nessun altro è entrato in quei reparti.

Diminuiscono di 185 le persone in osservazione: da 2864 a 2679, mentre 405 ieri sono usciti dall’isolamento.

Tra i 1078 pazienti positivi, 35 sono di fuori regione, 813 sono residenti nella provincia di Perugia e 230 in quella di Terni. Sono ricoverati in 219, 157 sono residenti nella provincia di Perugia e 51 in quella di Terni, 11 sono di fuori regione. I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 75, 57 in quello di Terni, 36 a Città di Castello, 40 a Pantalla, 5 a Orvieto, 6 a Foligno.

Dei 219 ricoverati, 43 sono in terapia intensiva, 19 nell’ospedale di Perugia, 13 in quello di Terni, 6 a Città di Castello, 5 in quello di Orvieto. Le persone in osservazione sono 2679: di questi, 1941 sono nella provincia di Perugia e 738 in quella di Terni. Sempre alla stessa data risultano 4232 soggetti usciti dall’isolamento, di cui 3383 nella provincia di Perugia e 849 in quella di Terni. Nel complesso entro le ore 8 del 31 marzo, sono stati eseguiti 8679 tamponi.

NATA UNA BIMBA DA PAZIENTE POSITIVA – Si chiama Margherita, pesa 3 chili e 300 ed nata è nata nell’Ospedale di Perugia da una giovane donna perugina risultata positiva al coronavirus. Lo comunica il commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, Antonio Onnis. Il parto è avvenuto nella struttura di Ostetricia dell’Ospedale, in un’area che era stata appositamente organizzata per garantire la massima sicurezza alle gestanti e al personale sanitario.